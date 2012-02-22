گرایش به اهل بیت(ع) و تشیع از برکات دارالتقریب است

حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سالروز تأسیس دارالتقریب بین مذاهب الاسلامیه گفت: مسئله تقریب بین مذاهب اسلامی از اهداف و آرمان های علما و بزرگان شیعه است. این امر تأسی به سیره ائمه(ع) است؛ مسئله حفظ وحدت و یکپارچگی و همراهی و ائتلاف بین مذاهب مختلف اسلامی در راستای اهداف مشترک اسلامی مسئله ای است که بنیاندگذار آن امیرالمؤمنین(ع) است.

میرلوحی یادآور شد: ایشان با اینکه تصریح می کنند حق الهی ایشان غصب شده ولی حضرت، شقاق و دوگانگی در جهان اسلام ایجاد نکردند و پشت سر خلفا نماز می خواندند و همراهی و تقیه می کردند تا وحدت امت اسلامی حفظ شود.

وی افزود: این سیره در بین علمای شیعه از ابتدا بوده در عین حال که بر هویت شیعه تأکید و عقاید ما را محکم تبیین می کردند اما می فرمودند شیعه از بین مذاهب و فرق دیگر اسلامی و صف واحده اسلامی جدا نیست و در نماز جماعت و حج و عیادت بیماران و معاملات و ازدواج و معاشرت شرکت کنند. هرگونه دعوایی و دامن زدن به دعوا و اختلافاتی که بین مذاهب مختلف وجود دارد کاری است که سودش برای دشمنان اسلام بوده و ضررش هم در چشم جامعه اسلامی.

وی با بیان اینکه در قرن اخیر استعمار و استکبار جهانی به سرکردگی انگلیس، اسرائیل و آمریکا و ... به دنبال این هستند که منافع کشورهای اسلامی را غارت کنند اظهار داشت: باز شدن پای آنها و چنگال های نفوذ آنها در جامعه اسلامی و امت اسلامی این است که بین اقوام اسلامی چه در جهت جغرافیایی دعوا و نزاع ایجاد کنند و دولت های کوچک و ملت های کوچک درست و دولت های بزرگ را تجزیه کنند و به دنبال تجزیه ایران، مصر، ترکیه، عراق و ... هستند. هرقدر این کشورها تکه تکه شوند ضعیف و حقیر می شوند.

میرلوحی با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی انجام شد تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه مصر بود، افزود: همیشه در طول قرون ایرانی ها و مصری ها بیشترین صمیمیت و همراهی را با مسئله تقریب و وحدت بین مذاهب اسلامی داشتند و هر چه به طرف عربستان و مناطق صحرایی نجد که مرکز رشد و نمو وهابیت است می رویم برخورد با وحدت و همراهی شدید می شود.

وی گفت: از برکات این تقریب که عاید شد چاپ برخی کتاب های معتبر ما و خصوصا تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی است که در دانشگاه الازهر چاپ شد و آنها با عمق و اصالت مباحث تفسیری شیعه آشنا شدند و موج گرایش به اهل بیت(ع) و تشیع بیشتر شد و لذا دشمنان به دنبال قطع این روابط بودند و به شدت از نزدیک شدن ایران و مصر می ترسیدند. هرچه گفت‌گوها بیشتر شد صمیمیت هم میان اهل سنت و شیعه افزایش یافت.