به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دو روزه که در مؤسسه حکمت و فلسفه برگزار میشود، منظومه فکری خواجه نصیرالدین در 5 حوزه اخلاق، علم، فلسفه، کلام، منطق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه خواجه نصیرالدین و ارتباط فلسفه و کلام، دکتر غلامرضا اعوانی فیلسوفان در زمانه عسرت، دکتر نصرالله پورجوادی مثال موم و تبدل صور در خواجه و دکارت و دکتر غلامحسین ابراهیمیدینانی جایگاه خواجهنصیر در اندیشه اسلامی را تبیین می کنند .
دکتر سید محمود یوسفثانی سالبه به انتفاء موضوع از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی سخنرانی و دکتر مجید حمیدزاده با نگاهی نقادانه به رساله فصول خواجه نصیرالدین طوسی اندیشه های کلامی وی را بررسی خواهند کرد.
در نوبت اول روز دوم همایش محققان و پژوهشگران فلسفه علم از جمله دکتر حسین معصومی همدانی با عنوان میراث علمی طوسی، امیرمحمد گمینی با عنوان طوسی و گردش وضعی زمین، حنیف قلندری با عنوان بررسی آثار هیئت نوشتهشده در سده هفتم به بررسی منظومه فکری خواجه می پردازند.
در نوبت پایانی این همایش نیز اخلاق و حقوق بشر در اندیشه های خواجه نصیرالدین با ارائه دکتر شهین اعوانی با موضوع آیا دیدگاه خواجه درباره سعادت، ارسطویی است؟ و آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد با موضوع مبانی عقلی حقوق بشر در کلام خواجه بررسی می شود.
