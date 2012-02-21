نمایشگاهی از آیینه و مجسمه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که حاصل تلاش استاد رضا قنادیان و فرزند وی آلاله قنادیان است، آثار مجسمه‌هایی از گل، گچ و سنگ، تابلو برجسته و آیینه به نمایش در آمده است.

رضا قنادیان متولد 1337 و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا است. وی عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و مدیر کارگاه‌های کوچک صنایع دستی است.

این هنرمند علاوه بر مجسمه سازی در زمینه نقش برجسته، طراحی و نقاشی نیز به آموزش می‌پردازد. شرکت در نمایشگاه‌های توانمندی‌های صنایع دستی سالگرد صنایع دستی دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی و نمایشگاه مجسمه‌های کوچک موزه امام علی (ع) بخشی از فعالیت‌های هنری این هنرمند به شمار می‌رود. قنادیان در حال حاضردر آتلیه شمس واقع در درکاخ موزه گلستان به تدریس رشته‌های هنری مشغول است.

در بخش دیگر این نمایشگاه آثار آینه کاری آلاله قنادیان به نمایش در آمده است..وی متولد 1366 و فارغ التحصیل رشته گرافیک است و تاکنون درچند نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کرده است.

علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 11 اسفند هر روز از ساعت 9 تا 18به نگارخانه شیخ هادی واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، نبش خیابان شیخ هادی مراجعه کنند.