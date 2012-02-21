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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

میزان تخصیص بودجه سال 90 دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

میزان تخصیص بودجه سال 90 دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

معاون توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به میزان تخصیص بودجه سال 90 دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در مجموع به طور متوسط حدود 80 درصد بودجه دانشگاهها تخصیص پیدا کرده است که امیدواریم باقیمانده آن نیز تا پایان سال تخصیص پیدا کند.

دکتر سید عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تخصیص 12 ماهه، دانشگاههای علوم پزشکی در بخش هزینه ای به طور میانگین  78 درصد و در بخش تملک سرمایه ای 73 درصد تخصیص بودجه داشته اند.

وی افزود: ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم حدود 70 درصد بودجه اش در سال 90 تخصیص یافته است.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت درباره بودجه دانشگاههای علوم پزشکی در لایحه بودجه سال 91 گفت: در مجموع 26 درصد متوسط رشد در بودجه دانشگاههای علوم پزشکی دیده می شود که البته پس از نهایی شدن در بررسی های مجلس می توان میزان رشد واقعی را تعیین کرد.

کد مطلب 1539696

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