آیه روز:
ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ .
باز [هم] طمع دارد که بیفزایم.
سوره مدثر، آیه 15
حدیث امروز:
امام على(ع)
الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.
طمع ورزى، بردگیِ همیشگى است.
نهج البلاغه، حکمت180
خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: زیادهخواهی و قانع نبودن از عوامل هدایت انسان به ورطه سقوط و تباهی است، قناعت و شکرگزار داشتهها بودن زندگی را برای انسان آسان و دلپذیر کرده، گذر از سختیها و کمبودها را به راحتی ممکن ساخته، روزهای زندگی مطلوبتر خواهد شد.
آیه روز:
ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ .
باز [هم] طمع دارد که بیفزایم.
سوره مدثر، آیه 15
حدیث امروز:
امام على(ع)
الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.
طمع ورزى، بردگیِ همیشگى است.
نهج البلاغه، حکمت180
نظر شما