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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۳:۳۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: زیاده‌خواهی و قانع نبودن از عوامل هدایت انسان به ورطه سقوط و تباهی است، قناعت و شکرگزار داشته‌ها بودن زندگی را برای انسان آسان و دلپذیر کرده، گذر از سختیها و کمبودها را به راحتی ممکن ساخته، روزهای زندگی مطلوبتر خواهد شد.

آیه روز:

ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ .

باز [هم] طمع دارد که بیفزایم.

سوره مدثر، آیه 15

حدیث امروز:

امام على(ع)

الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.

طمع ورزى، بردگیِ همیشگى است.

نهج البلاغه، حکمت180

کد مطلب 1539698

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