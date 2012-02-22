خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: زیاده‌خواهی و قانع نبودن از عوامل هدایت انسان به ورطه سقوط و تباهی است، قناعت و شکرگزار داشته‌ها بودن زندگی را برای انسان آسان و دلپذیر کرده، گذر از سختیها و کمبودها را به راحتی ممکن ساخته، روزهای زندگی مطلوبتر خواهد شد.