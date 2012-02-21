رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به مهر خبر داد: ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه در پزشکی/ توسعه مراکز رشد در تمام دانشگاهها

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد تغییرات در زیرمجموعه روسای دانشگاههای علوم پزشکی از ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه در دانشگاهها خبر داد و گفت: در زیر مجموعه روسای دانشگاه های علوم پزشکی دفاتر تحقیق و توسعه ایجاد می شود.