رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به مهر خبر داد: ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه در پزشکی/ توسعه مراکز رشد در تمام دانشگاهها

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حقیقت کار این مرکز این است که بتواند نقشه های استانی از جمله نقشه جامع علمی سلامت، نقشه ارائه خدمات و همین طور مولفه های اجتماعی سلامت را در استان و شورایعالی سلامت استان پیگیری کند.
لاریجانی اظهار داشت: این موضوع به رئیس دانشگاه برای اجرای سیاست های کلان وزارت بهداشت در استانها کمک می کند.
رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد مراکز رشد در دانشگاه های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در شورای سیاستگذاری با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای توسعه حلقه فناوری در دانشگاهها در حال انجام است.
وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی که ظرفیت کافی را داشته باشند یک مرکز رشد ایجاد می شود.
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