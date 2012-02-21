قم مورد عنایت اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در گردهمایی مسئولان دانشکدههای آزاد سازمان فنی و حرفهای که در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برگزار شد با اشاره به عقب ماندگیهای استان قم در سالهای گذشته اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سفر خود به استان قم به این نکته اشاره کردند که قم به دلیل بیمهری رژیم سابق به اندازه 150 سال عقب افتادگی دارد.
وی گفت: امیدواریم در روز 12 اسفند با همدلی و برنامهای منسجم و با انتخاب درست بتوانیم قم را به جایگاه مطلوب خود برسانیم چرا که این شهر مورد عنایت اهل بیت(ع) است.
نماینده مردم قم در مجلس با تقدیر از تلاشهای رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات قم اظهار داشت: وجود ایشان در مجلس برای مردم قم مایه مباهات است و وی در این سالها همواره افتخار آفرین بود و مشکلات موجود در استان را با جدیت دنبال میکرد.
وی با بیان اینکه امروز برخی ازمشکلات تاریخی استان قم حل شده است، عنوان کرد: دوره آتی مجلس شورای اسلامی دوره روشن تری برای استان قم خواهد بود و امیدواریم شهر کریمه اهل بیت(ع) هر چه زودتر به شهری آباد و شاداب مبدل شود.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی قم را مورد عنایت اهل بیت(ع) عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در گردهمایی مسئولان دانشکدههای آزاد سازمان فنی و حرفهای که در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم برگزار شد با اشاره به عقب ماندگیهای استان قم در سالهای گذشته اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سفر خود به استان قم به این نکته اشاره کردند که قم به دلیل بیمهری رژیم سابق به اندازه 150 سال عقب افتادگی دارد.
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