همایش میرفندرسکی بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح سه شنبه در همایش حکیم ابوالقسم میرفندرسکی ، نصب تندیس میر فندرسکی در میدان مرکزی خان ببین و سردیس هایی از حکیم در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر و چند مرکز علمی دیگر، حمایت از پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و گرد آوری آثار مربوط به میرفندرسکی در داخل و خارج، ساخت سمفونی با استفاده از قصیده معروف یاثیه این حکیم توسط دکتر پ‍ژمان طاهری موسیقیدان و آهنگساز توانای گلستانی و ایجاد مرکز مطالعاتی و پژوهشی بنیاد حکیم میر فندرسکی در زادگاه میر را از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گرامیداشت این حکیم نامدار برشمرد.

حجت الاسلام باقری امام جمعه علی آباد کتول نیز به شرح زندگی این حکیم پرداخت و از وی به عنوان چهره ای عارف و دارای کرامات بسیار و جامع علوم یاد کرد.

وی با بیان چند حکایت از زندگی حکیم میر فندرسکی جایگاه شاخص وی در میان عرفا و حکمای عصر صفوی را یاد آور شد.

حجت الاسلام باقری افزود: خطه ای که حکیم میرفندرسکی را پرورانده است، قابلیت پرورش حکمای دیگر را هم دارد و از مدیران فرهنگی استان خواست تا با ایجاد مرکز پژوهشی و کتابخانه تخصصی، زمینه پرورش استعدادهای جوان این خطه را فراهم آورند.

وی حکیم میرفندرسکی را از نوادر روزگار و الگویی برای جوان دانش پ‍ژوه ایرانی دانست.