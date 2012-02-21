هیئت ووشو قم از صعود به لیگ برتر بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، با نتایجی که در هفته پایانی رقابت های لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور رقم خورد، تیم مردان هیئت ووشو قم در میان ناباوری بعد از هفته ها صدرنشینی نتوانست به لیگ برتر صعود کند.



با اتفاقات عجیب و قریبی که در هفته پایانی لیگ دسته اول ووشو مردان کشور رخ داد، تیم مردان هیئت ووشو استان مرکزی قهرمان لیگ دسته اول باشگاه های کشور در رشته ووشو شد و با خراسان رضوی به لیگ برتر صعود کرد.



صعود مرکزی و خراسان رضوی بالاتر از هیئت قم



مرحله پایانی و فینال رقابت های لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور با رقابت تیم های مدعی صعود به لیگ برتر در آکادمی ووشو برگزار شد که تیم مرکزی به عنوان قهرمانی دست یافت و به همراه خراسان رضوی جواز حضور در لیگ برتر ووشو را بدست آورد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ووشو، این رقابت ها با حضور تیم های مردان هیئت ووشو خراسان رضوی، شینگ یی چوان، هیئت ووشو مرکزی، هیئت ووشو لرستان و هیئت ووشو قم به صورت دوره ای و رفت و برگشت و به طور متمرکز در آکادمی ووشو برگزار شد.



در هفته چهارم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور و در دیدارهای برگزار شده، تیم هیئت ووشو خراسان رضوی در جدال با تیم ووشو سبک شینگ یی چوان با نتیجه نزدیک و نفس گیر هفت بر شش به برتری دست یافت.



این در حالی است که دیگر دیدار هفته چهارم نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته اول ووشو را تیم های هیئت ووشو مرکزی و هیئت ووشو لرستان قرار بود برگزار کنند که به دلیل غیبت ووشوکاران لرستان، این مسابقه 13 بر صفر به سود مرکزی ثبت شد.



ناکامی ووشوکاران قمی برابر مرکزی



بعد از این مسابقات، تیم های حاضر در لیگ دسته اول ووشو مردان کشور پیکارهای هفته پنجم از دور برگشت را در سالن آکادمی ووشو تهران برگزار کردند که در مهمترین رقابت تیم مردان هیئت ووشو قم برابر تیم هیئت مرکزی با حساب هفت بر شش نتیجه را واگذار کرد و بدین ترتیب شانس صعود به لیگ برتر ووشو مردان کشور را از دست داد.



در دیگر مسابقه حساس هفته پنجم دور برگشت لیگ دسته اول ووشو کشور، تیم هیئت ووشو لرستان باز هم به دلیل حاضر نشدن در مقابل تیم شینگ یی چوان با حساب 9 بر صفر بازنده شد تا بدین ترتیب پرونده لیگ دسته اول ووشو بسته شود.



از دست رفتن صدرنشینی قم بعد از هفته ها



بدین ترتیب در پایان این رقابت ها تیم مرکزی با کسب 18 امتیاز قهرمان شد، خراسان رضوی با 15 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، قم با 12 امتیاز و تفاضل به اضافه 18 سوم شد، شینگ یی چوان هم با 12 امتیاز و تفاضل به اضافه یک چهارم شد و لرستان با 3 امتیاز در ردیف پنجم ایستاد.



گفتنی است: تیم های مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب به عنوان قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات جواز حضور در رقابت های لیگ برتر ووشو مردان باشگاه های کشور در فصل جدید لیگ برتر در سال 1391 را به دست آوردند.

