امواج نورانی انقلاب اسلامی در سراسر جهان گسترش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علیزاده سه شنبه در نشست سیاسی و روشنگری وی‍ژه شورای حوزه کوثر، فرماندهان و شورای پایگاه ها و خانواده های بازنشسته سپاه که در نمازخانه حوزه الهادی سپاه ناحیه دامغان برگزار شد، افزود: حضور شکوهمند مردم در راهپیمایی 22 بهمن باعث شادی و سرافرازی ملت ایران و ملت های اسلامی دنیا بود.

وی در آغاز سخنان خود تحلیل کوتاهی بر اوضاع جهانی و منطقه ای داشت و گفت: امروز در عرصه سیاسی دنیا به ویژه در کشورهای اسلامی اتفاقاتی در شرف وقوع است.

مسئول بسیج اساتید استان قم اظهار داشت: امروز شاهدیم که ملت های مسلمان علیه زورگویان، سلطه گران و قدرت های وابسته و خائنی که به مردم خیانت می کردند قیام کرده اند و این قیام ها به لطف خدا به نتیجه رسیده و ظالمان یکی پس از دیگری ساقط شدند.

علیزاده بیان داشت: نبرد بین حق و باطل از گذشته های دور و از زمان هابیل و قابیل به وجود آمده است و تا زمان امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نباید در برابر استکبار جهانی تسلیم شویم، تصریح کرد: انقلاب اسلامی به دنبال شیعه سازی دنیای اسلام نیست ولی اگر هر زمان آنها به این نتیجه رسیدند و خواستند اعتقادات خود را تغییر دهند درب اسلام به روی آنها باز است.

وی خاطرنشان کرد: پیروزی نهایی با صبر، استقامت، ایثار و شهادت به دست می آید، بنابر این وظیفه داریم که در مقابل جبهه استکباری مقاومت نموده تا به پیروزی نهایی دست یابیم.

مسئول بسیج اساتید استان قم افزود: بیداری اسلامی ملت های مستضعف دنیا محصول انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: این انقلاب هدیه امام خمینی (ره) به ماست و وظیفه ما دفاع و پاسداری از این انقلاب است و حفظ دین و مکتب به فرموده امام خمینی (ره) از اوجب واجبات است.

علیزاده با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ملت و دستگاه های اجرایی باید هوشیار باشند تا فضایی معنوی، باطراوت و شاداب در کشور داشته باشیم.

مسئول بسیج اساتید استان قم خاطرنشان کرد: ملت ایران تا کنون با شرکت در انتخابات خوش درخشیده است و در انتخاباتی که در پیش رو داریم ملت باید با بررسی و تحقیق به یک جمع بندی کلی برسد و فرد اصلح را به مجلس بفرستد، چرا که در این برهه از زمان با توجه به حساس بودن و مهم بودن این انتخابات دشمن حربه هایی را اتخاذ کرده است.

علیزاده افزود: دشمنان می خواهند با حربه های مختلف از جمله تهدید حمله نظامی به ایران، فضاسازی و جوسازی سنگین علیه ایران در رسانه ها و تحریم فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، ذهن مردم را منحرف کنند تا در عرصه سیاسی حضور نداشته باشند.

وی تصریح کرد: در این دوره از انتخابات به خاطر وجود انواع سلایق باید یک قدم جلوتر رفته و عمیق تر به صحنه نگریست و دشمن شناسی، جریان شناسی و سپس فردشناسی نمود و بین خوب و خوب تر، خوب تر را انتخاب کرد.

مسئول بسیج اساتید استان قم در پایان بیان داشت: در حال حاضر کاندیداهای مجلس به گروه های متعددی تقسیم بندی شده اند لکن باید از این میان، افراد معتقد و متخصص شناخته شده و وارد مجلس شوند.