آماده مناظره با مدعیان تخلفات انتخاباتی هستم/ فرمانداری متولی مطبوعات نیست

یوسف اکبری روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به برخی انتقادات گروههای سیاسی و بعضی نامزدها، با بیان اینکه اظهارات من مستند و با ارائه مدارک خواهد بود، افزود: هر فردی که احساس کند فرمانداری نسبت به حق و حقوق آنها کوتاهی کرده و ادعایی در این مورد داشته باشد می تواند با شخص فرماندار مناظره کند.

وی با بیان اینکه در مناظره ها اسناد و مدارک مستدل حرف خواهد زد، تصریح کرد: انتخابات در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین پوشیده نخواهد بود و نباید افرادی به خاطر چند رای با پیشگویی های غلط عملکرد هیئت اجرایی و هیئت نظارت را زیر سئوال ببرد.

فرماندار اردبیل با اشاره به نامه ستاد انتخابات کشور به فرمانداریها یادآور شد: ستاد انتخابات کشور در خصوص موارد تبلیغات خلاف قانون نامه ای به فرمانداریها ارسال کرده و در همین راستا ضمن اعمال نظر در اجرای قانون موضوع مطرح و در جلسات توجیهی نمایندگان نامزدهای انتخابات تشریح شده است.

وی خواستار رفتار قانونی کاندیداهای انتخاباتی شد و افزود: نامزدهای انتخاباتی نباید اجازه دهند رفتارهای ناشایست مخرب فضای سالم انتخابات باشد.

اکبری با این ادعا که در طول انتخابات ادوار گذشته نیز برای برگزاری انتخابات سالم ورود پیدا کرده ایم، تصریح کرد: در دوره گذشته چند روز مانده به انتخابات 21 نفر در اردبیل دستگیر شدند اما بحث آلودگی و سوءاستفاده در خصوص ناپاکی انتخابات، بحث خرید و فروش آرا یک نوع تخلف است و دروغگویی، عوامفریبی، ادعای مجعول از دیگر رفتارهای ناپاک انتخاباتی است.

نامزدها توپ را به میدان فرمانداری نیاندازند

وی با بیان اینکه دیوار فرماندار در ایام انتخابات کوتاه است، عنوان کرد: برخی از افراد سعی می کنند با انداختن توپ به میدان فرمانداری، برای این نهاد دل چرکینی ایجاد کنند که نباید اینطور شود.

رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین از همکاری با دستگاههای دولتی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی خبر داد و متذکر شد: برخورد با تخلفات انتخاباتی تصمیم نهاد خاصی نیست بلکه یک قانون است که فرمانداری برای اجرای آن با نهادها و ارگانهای دولتی و نیمه دولتی همکاری می کند.

اداره ارشاد قانون را اجرا کند

وی در خصوص تذکر به نشریات مختلف استانی عنوان کرد: فرمانداری هرگز در مورد برخورد با فرد یا نشریه ای اقدام نمی کند و تنها در قالب دستورالعملهای انتخاباتی به مراجع مربوطه ارجاع داده شده است.

اکبری خواستار اجرای قانون توسط اداره ارشاد شد و گفت: نشریات به هر عنوان و بهانه ای عکس یا اسمی از افراد و نامزدهای انتخاباتی منتشر کنند خلاف قانون است و نشریات و خبرنگاران به عنوان چشم تیزبین جامعه باید مقید به اجرای قانون باشند.

وی در خصوص تذکر به نشریات استانی تاکید کرد: متولی مطبوعات فرمانداری نیست و در این خصوص اداره ارشاد تصمیم گیرنده است که باید روح قانون و عدالت را به درستی اجرا کند.

رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، مطبوعات را نگهبان تیزبین و نماینده مردم در اجرای قانون برشمرد و افزود: مطبوعات در مقابل هجمه های ناثواب باید نقش خود را ایفا کنند و در هر جایی که تخلفی از فرمانداری و دیگر نهادها در اجرای قانون می بینند چشم پوشی نکنند.

بیشترین تخلفات انتخاباتی در حوزه مطبوعات است

اکبری با بیان اینکه بیشترین تخلفات انتخاباتی در حوزه مطبوعات بوده است، تصریح کرد: نشریات با انتشار تصاویر و مطالبی از نامزدهای انتخاباتی تخلفاتی را انجام می دهند که در این مورد تذکراتی از طریق اداره ارشاد داده شده است.

وی در عین حال با درخواست از مطبوعات برای سهیم نشدن در قانون گریزی افراد متخلف یادآور شد: مطبوعات نباید تریبونی برای قانون شکنی نامزدهای انتخاباتی باشند بلکه باید با روشنگری موجب انتخاب درست مردم را فراهم سازند.

رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به وظایف مطبوعات در ایام انتخابات گفت: مطبوعات با احساسات پاک به انتخابات ورود کنند تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.

وی با بیان اینکه با رپرتاژ آگهی تنور انتخابات گرم نمی شود، گفت: تنور انتخابات با روشنگری، شفاف سازی و آسیب شناسی گرم می شود و مطبوعات باید وضعیت را برای برگزاری سالم و پاک انتخابات مهیا کنند.

اکبری رابطه میزان مشارکت بالا و اقتدار و امنیت کشور را مستقیم برشمرد و عنوان کرد: هر چقدر درصد حضور مردم در انتخابات بالا باشد دشمن به همان قدر مجبور به عقب نشینی می شود و کشور از لحاظ فرصت بروز استعدادها و بالا رفتن روحیه و امنیت مردم به حالت ایده آل نزدیک می شود.