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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

خبرگزاری شبستان البرز شروع به کار کرد

خبرگزاری شبستان البرز شروع به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: خبرگزاری شبستان در استان البرز با حضور مسئولان فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه و با حضور حجت الاسلام ارباب سلیمانی مدیر مسئول خبرگزاری شبستان، موسوی مدیر کانون مساجد استان البرز، آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام مسعودی مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان و تنی چند از مسئولان دیگر و اصحاب رسانه خبرگزاری شبستان البرز آغاز به کار کرد.

خبرگزاری شبستان با رویکرد دینی و مذهبی خبرگزاری تخصصی این حوزه بوده که زیر نظر کانون مساجد و در ساختمان این نهاد فعالیت می کند.

با افتتاح نمایندگی این خبرگزاری در استان البرز، شبستان در 31 استان کشور فعالیت دارد.

کد مطلب 1539761

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