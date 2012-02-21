خبرگزاری شبستان البرز شروع به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه و با حضور حجت الاسلام ارباب سلیمانی مدیر مسئول خبرگزاری شبستان، موسوی مدیر کانون مساجد استان البرز، آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام مسعودی مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان و تنی چند از مسئولان دیگر و اصحاب رسانه خبرگزاری شبستان البرز آغاز به کار کرد.

خبرگزاری شبستان با رویکرد دینی و مذهبی خبرگزاری تخصصی این حوزه بوده که زیر نظر کانون مساجد و در ساختمان این نهاد فعالیت می کند.

با افتتاح نمایندگی این خبرگزاری در استان البرز، شبستان در 31 استان کشور فعالیت دارد.