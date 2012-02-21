به گزارش خبرنگار مهر، برای ضبط سکانس‌های پایانی امیرعلی دانایی و نگین محسنی بازیگران به همراه کارگردان، تصویربردار و دیگر عوامل فنی اواخر اسفند ماه راهی فرانسه می‌شوند. در حال حاضر گروه تقاضای ویزا برای امیرعلی دانایی کردند.

گروه در فرانسه 20 روز کار دارند. هم اکنون فریدون شهبازی مشغول ساخت موسیقی متن است و صداگذاری هم انجام می‌شود. این مجموعه به کارگردانی ضیاء الدین دری و تهیه‌کنندگی محمدرضا تختکشیان تهیه می‌شود.

داریوش فرهنگ، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه "کلاه پهلوی" هستند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.



"کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان می‌شود، اما...