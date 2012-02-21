آزمایش بالینی داروی جدیدی برای درمان سرطان لوزالمعده

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید بر روی موشها نشان می دهد ترکیب دو نوع داروی مختلف، "ژمسیتابین" عامل داروی شیمی درمانی و دارویی آزمایشی به نام MRK003 در بدن جاندار مجموعه رویدادهایی را به وجود می آورد که در نهایت منجر به مرگ سلولهای سرطانی خواهد شد.

دانشمندان اکنون در حال بررسی آغاز فاز آزمایشهای بالینی این درمان جدید هستند تا میزان تاثیرگذاری آن را بر روی انسان دریابند. این آزمایشهای بالینی در کمبریج انجام می گیرند.

به گفته محققان این تحقیق از مطالعاتی است که در زمینه مطالعات سرطان لوزالمعده دارای اولویت است زیرا میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری همچنان بالا است. این بیماری سالانه در میان هشت هزار بریتانیایی تشخیص داده می شود و پنجمین عامل مرگ در اثر سرطان در بریتانیا به شمار می رود، در حالی که میزان نجات از این بیماری نسبت به دیگر سرطانها بسیار پایین بوده و مدت زمان میان تشخیص و مرگ معمولا پایین است.

محققان دانشگاه کمبریج از اینکه نتایج مطالعاتشان در مرحله بالینی مورد آزمایش قرار می گیرد بسیار خوشحال بوده و باور دارند این آزمایش به زودی میزان تاثیرگذاری دارو را بر روی انسانها ارزیابی می کند و نشان می دهد که میزان موفقیت آن برای درمان انسانها چه اندازه خواهد بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، در مجموع 60 مبتلا به سرطان لوزالمعده برای حضور در فاز اول و دوم این دوره بالینی حضور پیدا خواهند کرد.