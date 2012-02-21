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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

سردار کوثری:

فرهنگ ایثار و شهادت در کشور برخاسته از اسلام ناب و تغییر ناپذیر است

فرهنگ ایثار و شهادت در کشور برخاسته از اسلام ناب و تغییر ناپذیر است

گناباد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در میان نسل های مختلف این کشور برخاسته از فرهنگ اسلام ناب بوده و قابل تغییر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد کوثری صبح سه شنبه در یادواره شهدای دانشجوی گناباد که در سالن بهلول دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ شهید و شهادت به راحتی قابل تغییر نیست چون کسانیکه وارد این وادی شدند مردان عمل بودند.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت طلبی با رهبری امام خمینی (ره) احیا شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان، این انقلاب را رها نکردند و هرگز چشم دیدن پابرجایی این نظام را نداشتند.

وی ادامه داد: دشمنان به خاطر منافع خود حاضر به هر اقدامی هستند و اینگونه بود که 8 سال جنگ را به ما تحمیل کردند، با قدرت پشت سر لشکر صدام قرار گرفتند و دلارهای نفتی را برای مجهز کردن این لشکر خرج کردند.

کوثری ادامه داد: آنان طوری برنامه ریزی کرده بودند که به حساب خود سه روزه استان خوزستان را از ایران جدا کنند و هفت روزه مستقیما به تهران برسند و به این نتیجه رسیدند که با توانمندی که برای صدام ایجاد کردند موفقیت صددرصد خواهند داشت.

وی بیان داشت: دشمنان با خیال راحت و با توهم تجاوز به خاک میهن را آغاز کردند و جوانهای ایران که خداجو بودند با دستان واقعا خالی ولی با ایمان قوی و انگیزه بالا و الگوگیری از یاران امام حسین(ع) دفاع کردند و در مقابل باطل ایستادند و خداوند همین را می خواهد که انسان آزاد باشد و زیربار ظلم نرود و با توکل بر خدا پیروزی از آن ایرانیان شد.

نایب رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حاج ابراهیم همت قبل از انقلاب یک معلم بود و دوره آنچنانی نظامی ندیده بود ولی وقتی دید که لازم است اسلحه به دست شود کوتاهی نکرد و از این نمونه ها در جنگ بسیار داریم.

کوثری افزود: شهید چمران در رشته فیزیک پلاسما رتبه اول دانشگاه تهران را داشت و در زمان طاغوت بورسیه و در آمریکا دکترا گرفت و زندگی تشکیل داد اما دید در آنجا وجدانش ناراحت است، در مصر دوره ای دید و در لبنان گروه حرکت المحرومین را تشکیل داد و بعد که در ایران احساس نیاز کرد به کشور بازگشت و مدتی نماینده و وزیر دفاع بود و آن زمان که احساس کرد نیاز دارد اسلحه به دست گرفت و به جبهه رفت.

وی تصریح کرد: امام(ره) کاری کرد که نه تنها جوانان ما کوچکترین تزلزلی در افکارشان ایجاد نشد بلکه با اراده تر گامهای خود را برمی دارند و کاری می کنند که باعث شگفتی کارشناسان نظامی تمام دنیا می شوند.

کد مطلب 1539782

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