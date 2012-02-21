پانسیونهای دانشجویی جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حبیب پور گودرزی - قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده است که پانسیونهای دانشجویی از سال آینده جمع آوری و دانشجویان این پانسیونها در خوابگاهها اسکان داده می شوند.

وی گفت: تنها در صورتیکه این پانسیونها تحت پوشش تعاونی خوابگاههای غیردولتی قرار بگیرند و شناسنامه دار شوند امکان فعالیت دارند.

قائم مقام صندوق رفاه تاکید کرد: برخی از این پانسیونها به علت از دست ندادن آزادیهای خود و دنبال نکردن رویه های فرهنگی و اخلاقی همچنین قیمت اجاره، تمایلی به عضویت در این تعاونی و شناسنامه دار شدن ندارند.

به گزارش مهر، چندی پیش از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد که تعاونی خوابگاه داران غیردولتی به منظور شناسنامه دار کردن خوابگاهها و ارائه مجوز به این خوابگاهها همچنین ارائه خدمات دیگر تاسیس شده است از این رو خوابگاههای خودگردان و خصوصی در صورتی می توانند دانشجویان را اسکان دهند که از سوی این تعاونی علاوه بر دریافت مجوز تاسیس و شناسنامه، باید تایید صلاحیت شده باشند همچنین فعالیت خوابگاههای مجوز دار باید با اداره کل اماکن و نیروی انتظامی هم هماهنگ باشد. در غیر اینصورت، با خوابگاههای فاقد هویت توسط اماکن و نیروی انتظامی برخورد و پلمب می شوند.

صندوق رفاه وزارت علوم همچنین اعلام کرد که هیچ دانشگاهی حق افزایش اجاره بهای خوابگاهها را در نیمسال دوم تحصیلی ندارد.

هم اکنون یک هزار بلوک خوابگاهی و 2 هزار خوابگاه متاهلین در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار داد که در آینده ای نزدیک این ظرفیت با تمهیدات ویژه وزارت علوم و این صندوق افزایش خواهد یافت.