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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

از سال آینده /

پانسیونهای دانشجویی جمع آوری می شوند

پانسیونهای دانشجویی جمع آوری می شوند

بخشی از دانشجویان در پانسیونهایی دانشجویی زندگی می کنند که بعضاً با برخی مشکلات مواجه هستند در همین راستا صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که این پانسیونها از سال آینده جمع آوری می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حبیب پور گودرزی - قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده است که پانسیونهای دانشجویی از سال آینده جمع آوری و دانشجویان این پانسیونها در خوابگاهها اسکان داده می شوند.

وی گفت: تنها در صورتیکه این پانسیونها تحت پوشش تعاونی خوابگاههای غیردولتی قرار بگیرند و شناسنامه دار شوند امکان فعالیت دارند.

قائم مقام صندوق رفاه تاکید کرد: برخی از این پانسیونها به علت از دست ندادن آزادیهای خود و دنبال نکردن رویه های  فرهنگی و اخلاقی همچنین قیمت اجاره، تمایلی به عضویت در این تعاونی و شناسنامه دار شدن ندارند.

به گزارش مهر، چندی پیش از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام شد که تعاونی خوابگاه داران غیردولتی به منظور شناسنامه دار کردن خوابگاهها و ارائه مجوز به این خوابگاهها همچنین ارائه خدمات دیگر تاسیس شده است از این رو خوابگاههای خودگردان و خصوصی در صورتی می توانند دانشجویان را اسکان دهند که از سوی این تعاونی علاوه بر دریافت مجوز تاسیس و شناسنامه، باید تایید صلاحیت شده باشند همچنین فعالیت خوابگاههای مجوز دار باید با اداره کل اماکن و نیروی انتظامی هم هماهنگ باشد. در غیر اینصورت، با خوابگاههای فاقد هویت توسط اماکن و نیروی انتظامی برخورد و پلمب می شوند.

صندوق رفاه وزارت علوم همچنین اعلام کرد که هیچ دانشگاهی حق افزایش اجاره بهای خوابگاهها را در نیمسال دوم تحصیلی ندارد.

هم اکنون یک هزار بلوک خوابگاهی و 2 هزار خوابگاه متاهلین در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار داد که در آینده ای نزدیک این ظرفیت با تمهیدات ویژه وزارت علوم و این صندوق افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1539783

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