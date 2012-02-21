عرضه آخرین یافته های محققان کشور در حوزه روانشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدکاظم وحید- دبیر اجرایی این کنگره در نشست خبری پیش از ظهر امروز سه شنبه، ارائه آخرین یافته های محققان در حوزه روانشناسی بالینی را از اهداف این کنگره نام برد و افزود: این کنگره با محوریت درمانهای روانشناختی و تاکید بر سلامت روان، پیشگیری از مشکلات روانی و اعتیاد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این کنگره از 6 تا 8 اسفندماه جاری در تالار بیمارستان امام خمینی برگزار می شود، اظهار داشت: در این کنگره 935 مقاله ارسال شد که پس از بررسی کمیته های تخصصی 141 مقاله به صورت پوستر و ارائه شفاهی پذیرش شد.



وحید، اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی، پیشگیری و ارتقای بهداشت روان، معنویت و بهداشت روان و اعتیاد و آسیب های نو پدید را از موضوعات مقالات پذیرفته شده نام برد و یادآور شد: خلاصه مقالات در روزهای برگزاری این کنگره عرضه می شود ضمن آنکه این مقالات پس از کنگره در یکی از مجلات پژوهشی روان شناسی منتشر خواهد شد.



دبیر اجرایی کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی، برگزاری پنل های تخصصی را از برنامه های جانبی این کنگره ذکر کرد و ادامه داد: این پنل ها با موضوعاتی چون درمانهای شناختی- روانی، اختلالات شخصیت و روشهای درمانی، آسیبهای نو پدید و اعتیاد، آسیب های نظام خانواده و اختلالات رفتاری کودک و نوجوان برگزار می شود.



وی با بیان اینکه 16 تا 25 درصد جامعه از اختلالات روان شناختی رنج می برند، اضافه کرد: این اختلالات شامل اختلالات خلقی، استرس و افسردگی می شود که در صورت کم توجهی به آن در سالهای آینده آسیب هایی به جامعه وارد می شود.