دکه های مطبوعاتی کرج به عرضه محصولات فرهنگی بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو با بیان این مطلب افزود: اساس و بنیان فعالیت دکه های مطبوعاتی، عرضه محصولات فرهنگی اعم از روزنامه، مجله و دیگر محصولات فرهنگی است که متاسفانه این مهم در برخی از دکه های مطبوعاتی انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه طراحی و توزیع یکسان دکه های مطبوعاتی در سطح شهر از جمله وظایف شهرداری است، اظهار داشت: این مهم باید در راس برنامه های مدیریت شهری قرار گیرد.



احداث پارک در شهرک رازی



مدیر منطقه 5 شهرداری کرج گفت: در صورت واگذاری زمین مورد نیاز به شهرداری این منطقه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری نسبت به احداث پارک در شهرک رازی اقدام می کند.



حسین صدرایی با اشاره به بازدید انجام شده از شهرک رازی با حضور محمود دادگو، رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: از جمله نیازهای ساکنان این شهرک ایجاد فضای مناسب برای تفریح و پر کردن اوقات فراغتی است.

مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با یادآوری پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص احداث پارک کودکان در شهرک رازی، بیان کرد: بنابراین پیشنهاد مقرر شد پارکی 400 متری با عنوان پارک کودک در این شهرک احداث می شود.





شهرک سازان مسئول مشکلات عدیده ساکنین شهرکها هستند



رئیس شورای اسلامی شهر کرج، شهرک سازان را مسئول مشکلات عدیده ساکنین شهرک های مختلف خواند.



محمود دادگو در نشست با امام جمعه و جمعی از معتمدین محلی شهرک رازی منطقه 5 کرج با بیان این مطلب افزود: عدم تعهد به وعده های داده شده از سوی شهرک سازان مشکلات بسیاری را برای ساکنان شهرک های مختلف از جمله شهرک رازی رقم زده است.

وی با تاکید بر تامین حداکثری رفاه شهروندی عنوان کرد: سازمان شهرداری ها با تعریف بیش از 300 وظیفه مستقیم مسئول ارائه خدمات به شهروندان در محدوده شهری است.



گودبرداری های غیراصولی در کلانشهرها افزایش یافته است



یک استاد دانشگاه گفت: گودبرداری های غیراصولی هم اکنون در شهرها به خصوص کلانشهرها در حال افزایش است.



رضا جمالپور ظهر امروز در اولین سمینار تخصصی ایمنی ساخت و سازها و مجاوران کارگاهی در کلانشهر کرج به همت معاونت خدمات شهری شهرداری در باشگاه میلاد برگزار شد، اظهار داشت: گودبرداری، عدم نظارت و رعایت اصول فنی از جمله مشکلاتی است که هم اکنون در بخش احداث ساختمانها وجود دارد.

وی افزود: با توجه به امکانات موجود در شهرها، اما توسعه شهری تعریف چندانی ندارد، در این زمینه باید در بافتهای شهری توسعه عمومی داشته باشیم.



مراسم تجلیل از مدال‌آوران البرز 16 اسفند برگزار می‌شود



با تصمیم جدید اداره ‌کل ورزش و جوانان استان البرز و شهرداری کرج 16 اسفندماه زمان قطعی برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران ورزش استان البرز تعیین شد



مهدی محبی اظهار داشت: پیش از این مقرر بود این مراسم روز 26 بهمن‌ماه برگزار شود اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات از جمله آماده نبودن فهرست مدال‌آوران و برخی از کارهای اداری این مراسم به تاریخ جدید یعنی سه‌شنبه 16 اسفندماه موکول شد و این برنامه از ساعت 15 لغایت 18 این روز به میزبانی سالن شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود.



آداب شهروندی" در مدارس کرج به روی صحنه رفت



مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: نمایش "آداب شهروندی" پس از اجرا در 35 مدرسه و مهد کودک به کار خود خاتمه داد.



جعفر عابدی با اعلام این خبر اظهار داشت: مضمون نمایش "آداب شهروندی" با هدف آموزش به دانش آموزان و خردسالان به زبان نمایش بود که در 35 مدرسه و مهد کودک اجرا شد.

وی گروه هنری " فاطر السماوات " به تهیه کنندگی علی معصومی اصل را مجری این نمایش آموزشی معرفی و عنوان کرد: آداب شهروندی توسط 15 نفر از هنرمندان این گروه هنری اجرا شد که با توجه به استقبال گسترده پنج سانس تمدید شد.



برپایی سفره هفت سین در میادین اصلی شهر



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج از آمادگی کامل شهرداری و نیروهای خدمات شهری، کنترل نظارت، فضای سبز و دیگر عوامل برای استقبال از بهار و میهمانان نوروزی در این منطقه خبر داد.



عباس حق محمدلو در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج اظهار داشت: تمام نیروهای شهرداری منطقه 10 کرج خود را برای آماده سازی شهر برای استقبال از بهار و پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی آماده می کنند.