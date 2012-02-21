میثم تولایی، سردبیر سایت خبری سیاستنامه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار زرد در سایتهای خبری گفت: ادبیات زرد در سایتهای خبری تسری پیدا کرده است. سایتهای خبری برای اینکه مخاطب بیشتری برای خودشان دست و پا کنند و اصطلاحاً کلیکخور آنها زیاد شود، سراغ عکس و تیترها و مطالبی رفتهاند که ادبیات زرد رسانهای را در درون خود دارد.
وی افزود: این اخبار زرد آسیبهایی دارد؛ از جمله اینکه فضای جامعه را متشنج و سیاه نشان میدهد؛ به ویژه اخباری که در ژانر حوادث هستند. این اصلاً به نفع کشور نیست و باید یک آسیبشناسی جدی در این حوزه صورت بگیرد.
این فعال رسانههای سایبری با اشاره به این که مخاطبان متوجه اخبار زرد رسانهها میشوند، بیان کرد: بعضی از سایتهای خبری زرد هستند. این سایتها تا یک زمانی رشد و بعد افول میکنند و مخاطبانشان ریزش میکنند. این سایتها اخبار زرد را در قالب عکس و مطالب حادثهای و جنسی به مخاطبان خودشان ارائه میکنند که متاسفانه سایتهای خبری مادر هم از این قاعده مستثنا نیستند.
تولایی در ادامه اظهار کرد: به هر طریق مخاطبان عام اخبار زرد را میپسندند. حالا اگر یک سایت خبری اخبار زرد را در کنار اخبار اندیشهای و سیاسی قرار دهد، میتواند مخاطب خودش را پیدا کند و حتی مخاطبان فرهیخته را هم جذب کند و تاثیرگذار باشد.
سردبیر سابق جهان نیوز، همچنین درباره تعدد خبرگزاریها و سایتهای خبری گفت: این امر به افراط و تفریط باز میگردد. یک زمانی در دوره اصلاحات شاهد این موضوع در حوزه مکتوب و مطبوعات بودیم که نتیجهای معکوس داشت. الان هم در حوزه سایبر دارد این اتفاق میافتد و بیشتر هم نهادها و افراد سیاسی دنبال این موضوع هستند.
وی ادامه داد: الان در ایران روزی دهها سایت خبری ایجاد میشود که خیلی از آنها هنوز نیامده تعطیل میشوند و حیات آنها خیلی کوتاه است. به خصوص در زمان انتخابات این مورد بیشتر به چشم میآید. الان دیگر سایتهای خبری کشش لازم ندارند و رسانهای در فضای سایبر موفق خواهد بود که در کارش نوآوری داشته باشد.
تولایی در پایان با اشاره به خبر چندی پیش «مهر» در گفتگو با علیرضا چرخابی، رئیس ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی وزارت ارشاد که گفته بود: «سایتها میتوانند به خبرگزاری تبدیل شوند» بیان کرد: شخصاً سایت خبری را بیشتر را میپسندم. تبدیل شدن به خبرگزاری برای یک سایت خبری در حوزه مخاطب مخاطرهانگیز است. چون کوچکترین اقدامی در تغییر فضای طراحی سایت باعث ریزش مخاطب میشود. علاوه بر این تبدیل شدن به خبرگزاری باعث میشود که سایت وارد فضایی رسمی شده و مجبور به خود سانسوری شود.
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