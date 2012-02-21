حضور حماسی مردم در 12 اسفند روح شهدا را شاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت سرتیپ پاسدار احمد سوداگر، فرمانده اسبق لشگر 25 کربلای مازندران افزود: شهدا دارای مقام بسیار جاودانه و بلندی بوده که همواره توانستند ایران اسلامی را به درجه اقتدار و تعالی برسانند.

وی با تاکید برحضور همه جانبه و پرشور آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از نظامیان خصوصا سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست، بار دیگر با این حضور توطئه ها و نقشه های دروغین دشمن زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمن از مدتها پیش برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران برنامه ریزی کرده است، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران همواره در تمامی عرصه های تاریخی قبل و پس از انقلاب حماسه ساز شدند.

معلمی به خصوصیات شخصیتی شهید احمد سوداگر در دوران انقلاب و پس از آن در جبهه جهاد علمی و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این شهید وارسته، والامقام و متدین توانست با تشکیل پژوهشگاه دفاع مقدس، نقشی اثرگذار در معرفی یادمانهای ایثار و شهادت برای نسل آینده ساز جامعه اسلامی ایران داشته باشد.

امام جمعه قائم شهر با تاکید بر حفظ ارزشهای ایثار و شهادت در جامعه اسلامی گفت: پاسداران انقلاب اسلامی همواره توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده و جنگ نرم دشمن را زیر دستها و پاهای خود لگدکوب می کنند.

معلمی، از لشگر ویژه 25 کربلا به عنوان پیشتاز و طلایه دار عرصه جانبازی و تربیت انسانهای مخصلی نظیر سوداگر یاد کرد و افزود: برکات و خدمات این شهید والامقام در لشگر 25 کربلا، محمد رسول الله و هشت نجف ثبت و درج شده است.

سرتیپ پاسدار احمد سوداگر، رئیس پژوهشگاه دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هفته گذشته بر اثر عارضه قلبی در محور رودهن تهران، به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

این شهید والامقام در عملیات والفجر ۸ دچار عارضه شیمیایی شد و در بیست و ششمین سالگرد این عملیات، بر اثر جراحات فراوان ناشی از جنگ و عوارض شیمیایی به یاران و همرزمان شهیدش پیوست.



کتاب جاده‌های سربی، اثر ماندگار این شهید است که شامل خاطرات وی ازدوران دفاع مقدس است.