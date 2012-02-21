47هزار دانشجو بدهکارند/ پیگیری بدهی دانشجویان از طریق ضامن

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، الگوی سوم برون ‌سپاری تغذیه دانشجویان اجرایی شده و از سال 91، چهارمین بخش برون‌ سپاری اجرایی خواهد که بر این اساس، تمام مراحل تهیه مواد اولیه پخت و توزیع به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار می‌شود.

همچنین، در سال جاری 47 هزار دانشجو بیش از 3 قسط خود را پرداخته نکرده اند و 8 میلیارد تومان به صندوق رفاه بدهکار هستند و برای 32 هزار دانشجو فراخوان بازپرداخت وام ارائه شد.

صندوق رفاه اعلام کرد: در صورتیکه دانشجویان بدهی خود را پرداخت نکنند، در نوبت دوم توسط ضمانتی که هنگام دریافت وام ارائه کرده اند، پرداخت این وامها پیگیری می شود.