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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

عدم بازپرداخت وام؛

47هزار دانشجو بدهکارند/ پیگیری بدهی دانشجویان از طریق ضامن

47هزار دانشجو بدهکارند/ پیگیری بدهی دانشجویان از طریق ضامن

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 47 هزار دانشجو به علت دریافت انواع وامها، معادل 8 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، الگوی سوم برون ‌سپاری تغذیه دانشجویان اجرایی شده و از سال 91، چهارمین بخش برون‌ سپاری اجرایی خواهد که بر این اساس، تمام مراحل تهیه مواد اولیه پخت و توزیع به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار می‌شود.

همچنین، در سال جاری 47 هزار دانشجو بیش از 3 قسط خود را پرداخته نکرده اند و 8 میلیارد تومان به صندوق رفاه بدهکار هستند و برای 32 هزار دانشجو فراخوان بازپرداخت وام ارائه شد.
 
صندوق رفاه اعلام کرد: در صورتیکه دانشجویان بدهی خود را پرداخت نکنند، در نوبت دوم توسط ضمانتی که هنگام دریافت وام ارائه کرده اند، پرداخت این وامها پیگیری می شود.
کد مطلب 1539813

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