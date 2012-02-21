کرج طی سه دهه توسعه ناموزون داشته است / اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در اولین سمینار تخصصی ایمنی ساخت و سازها و مجاوران کارگاهی در کرج در جمع مسئولان با تاکید بر برگزاری چنین نشست های تخصصی در حوزه های شهرسازی و خدمات شهری اظهار داشت: در این زمینه باید نقاط ضعف و نواقص شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع آنها انجام شود.

وی افزود: طی سه دهه گذشته کلانشهر کرج توسعه ناموزونی داشته است که باعث به وجود آمدن معضل های مختلفی در بخشهای مختلف به خصوص شهرسازی شده است.

چهره کلانشهر کرج متوازن و اصولی شود

این مسئول عنوان کرد: امید می رود که با فعالیتها و راهکارهای نخبگان در بحث ساخت و ساز، در آینده نه چندان دور چهره کلانشهر کرج متوازن و اصولی شود.

آقازاده ادامه داد: در واقع باید زندگی در کلانشهر کرج برای شهروندان قابل تحمل باشد و مردم در اماکنی با نشاط، شاداب و امن زندگی کنند.

اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات افزایش یابد

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: نبود پارکینگ، ترافیک سنگین، معابر کم عرض، تبدیل واحدهای ویلایی به آپارتمان و ... فضای شهری را غبارآلود کرده و این عدم رضایت شهروندان را به دنبال دارد که در این زمینه اگر ما به عنوان مدیران شهری در قسمتهای مختلف اهتمام ویژه نداشته باشیم، با مشکلات عظیمی مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در این زمینه دولت نیز باید حمایت جدی از مدیران شهری داشته باشد تا بتوان خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه کرد و اقدامات مخلتفی را در شهرها انجام داد.

90 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند

آقازاده افزود: در حال حاضر 90 درصد از جمعیت کشور در هزار و 100 شهر زندگی می کنند که طی چند سال آینده مابقی افراد ساکن در روستاها نیز به شهرها می آیند که برای جلوگیری از این روند باید فکری اساسی کرد.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون شهرها مشکلات جدی در تامین هزینه های جاری و اعتبارات دارند که در صورت عدم حمایت، شهرداری ها پیشرفت نمی کنند.

شهردار کلانشهر کرج در بخش دیگری اظهار داشت: هم اکنون قانون شهرداریها پاسخگوی مشکلات نیست چون این قانون 50 سال گذشته تهیه و تدوین شده است و با مشکلات امروزی کلانشهرها سازگار نیست.



میزان طلب شهرداری از مردم بالا است



سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج اذعان داشت: میزان بدهی شهروندان به علت عدم پرداخت جرایم دیرکرد به شهرداری رقم بسیار بالایی است.



داوود وحیدی با اشاره به حجم بالای اقدامات شهرداری در سطح شهر، انجام این فعالیت ها را نیازمند بودجه های کافی دانست.

وی عنوان کرد: نبود بودجه های مناسب برای اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و زیربنایی در کلانشهر کرج موجب رکود اجرای این طرح ها می شود که در صورت بروز این موضوع شهر دچار ایستایی فعالیت های عمرانی مورد نیاز شهری می شود.

این مسئول با بیان اینکه، شهر موجودی زنده است، حرکت و پویایی را از ارکان اصلی احیای این مهم ذکر و عنوان کرد: نقش شهروندان در این زمینه امری مهم و حساس است



مهندسان ناظر و کارگران ساختمانی باید آموزش های ایمنی فرا گیرند



رئیس نظام مهندسی ساختمان استان البرز بر ارائه آموزش های ایمنی به مهندسان ناظر و کارگران ساختمانی تاکید کرد.



یوسفی در اولین سمینار تخصصی ایمنی ساخت و سازها و مجاوران کارگاهی در کلانشهر کرج به همت معاونت خدمات شهری شهرداری در باشگاه میلاد برگزار شد، اظهار داشت: در واقع به منظور کاهش خطرهای ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها، باید مهندسان ناظر و کارگران ساختمانی آموزش های لازم را فرا گیرند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

وی افزود: در این زمینه به خصوص بخش آموزش تاکنون ضعیف عمل شده، در واقع در بخش آموزش باید رسانه های گروهی به ارائه نکات مربوطه بپردازند.



روند اجرای پروژه های فضای سبز منطقه 8 کرج بررسی شد



با حضور مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، روند اجرای پروژه های فضای سبز منطقه 8 بررسی شد.



عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و ایلیات مدیر منطقه 8 شهرداری کرج به همراه دیگر مسئولین منطقه از روند اجرایی پروژه های فضای سبز این منطقه بازدید کردند.

در این بازدید روند اجرایی پروژه های پارک استاد شهریار در میدان طالقانی، پارک فن آوری واقع در تپه مرادآب، پارک نبوت و همچنین دیگر فضاهای سبز موجود در سطح منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در این بازدید بیان کرد: طی یکسال گذشته منطقه 8 جز مناطق پر تلاش در توسعه فضای سبز بود.



بیش از 6000 دانش آموز کرجی آموزش ایمنی فرا گرفتند



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از ارائه آموزشهای ایمنی به شش هزار و 560 دانش آموز خبر داد.



محمود امیریزدانی اظهار داشت: طی تعامل و برنامه ریزی اداره آموزش برون سازمانی آتش نشانی، شش هزار و 560 دانش آموز به فراگیری مباحث مقدماتی ایمنی و آتش نشانی پرداختند.

وی افزود: با هدف ارتقاء و ترویج فرهنگ ایمنی بین اقشار مختلف جامعه به ویژه محصلین، در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرج، 164 کارشناس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مدت زمان 330 ساعت، مباحث ایمنی را به 6560 نفر دانش آموز سطوح مختلف ارائه دادند.



مرحله دوم پروژه کنترل آفت کرم خراط در باغات کرج اجرا می شود



مسئول واحد حفظ نباتات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: مرحله دوم پروژه "مدیریت تلفیقی (کنترل) آفت کرم خراط یا پروانه فری در باغات شهر کرج" در سال 1391 اجرا می شود.



فاطمه محمدبیگی در این خصوص بیان کرد: این طرح برای مدت سه سال (1390-1392) توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج برنامه ریزی شده و مجری آن گروه حفظ نباتات امور مناطق سازمان است.

وی افزود: در فاز دوم، ضمن ادامه عملیات اجرایی پروژه در عرصه های ذیل، از متقاضیان جدید که تمایل به استفاده از امکانات رایگان سازمان و همکاری با مجریان پروژه در حفظ درختان باغ خود و نیز جلوگیری از گسترش این آفت خطرناک هستند ، ثبت نام بعمل می آید.