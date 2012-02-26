غلامعلی الماس خاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: در جلسه ای که هفته گذشته بین روسای هیئتهای مختلف فوتبال برگزار شد همه آنها اتفاق نظر داشتند که مستقل عمل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه خود من به هیچ وجه توصیه پذیر نیستم، افزود: آنچه که شواهد نشان می دهد سایر همکاران من نیز شرایط مشابه مرا دارند اما نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد.

رئیس هیئت فوتبال استان گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عزیز محمدی و کفاشیان تجربیات خوبی را طی 4 سال گذشته به دست آورده اند و پای کار بودند اکثر روسای هیئت ها بروی این دو نفر اتفاق نظر دارند و نظر خود من نیز همین است.

وی در خصوص اعتصاب بازیکنان تیم داماش و استمرار آن تاکید کرد: روز دوشنبه بازیکنان در زمین ورزشگاه عضدی برای تمرین کردن حاضر شده بودند اما قبل از آنکه تمرین را شروع کنند در رختکن تیم با یکدیگر جلسه گذاشتند و تصمیم گرفتند که به خاطر وضعیت مبهم باشگاه داماش و مشکلات شدید مالی که تیم دارد دیگر در تمرینات تیم شرکت نکنند که من نیز بلافاصله این موضوع را به مسئولان استان گیلان انتقال دادم.

الماس خاله تصریح کرد: حشمتی، دادستان استان گیلان نامه ای را به اژه ای نوشته که به دلیل شرایطی که تیم دچار آن شده هرچه سریعتر وضعیت داماش را مشخص کنید چون هواداران شدیدا نسبت به وضع موجود احساس ناراحتی می کنند. درحال حاضر نیز منتظر پاسخ قوه قضاییه هستیم چون در شرایط فعلی دو راه بیشتر وجود ندارد یا اینکه بودجه ای در اختیار باشگاه داماش قرار دهند که با شرایط فعلی تیم به کارش ادامه دهد یا باشگاه را در اختیار هیئت فوتبال استان قراردهند تا امتیاز آن به فردی که توانایی اداره باشگاه را دارد فروخته شود.

وی در خاتمه با اعلام اینکه فقط بدهی این فصل تیم داماش 7 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: هدایتی قبول کرده که برای انتقال امتیاز باشگاه داماش کل این بدهی را پرداخت کرده و یک میلیارد تومان نیز به حساب قوه قضاییه واریز کند که این پروژه به دلیل اینکه هنوز قوه قضاییه پاسخی نداده مسکوت مانده است.