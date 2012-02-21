امیدوارم موانع از پیش روی معلولان برداشته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بتول مشرف جوادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، پیام فیلیپ کریون را برای حاضران در همایش ورزش همگانی قرائت کرد.

در پیام رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک آمده است: در ماه اوت سال 2006 سازمان ملل متحد حقوق معلولان را مورد تایید قرار داد. سازمان ملل برای نخستین بار به طور رسمی اعلام کرد که افراد دارای معلولیت باید بتوانند از امکانات ورزشی و تفریحی افراد سالم بهره مند شوند و 192 کشور عضور سازمان ملل هم دفاع از حقوق معلولان را مورد تایید قرار دادند.

در بخش دیگری از پیام فیلیپ کریون آمده است: از آن زمان تا به حال 153 کشور، این معاهده را امضا کرده اند و 109 کشور هم آن را تصویب کرده اند. البته ورزش همگانی هنوز به طور کامل تحقق نیافته و در صورتی که چنین خواسته ای محقق شود، احترام به حریف، تعهد به قوانین، کار تیمی و بازی منصفانه، همه بخش های مردم را دربرمی گیرد و با ورزش، سلامت جامعه تامین می شود.

پیام رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک اینچنین به پایان رسید: ارتقای ورزش معلولان در سه سال آینده یکی از اهداف اصلی کمیته بین المللی پارالمپیک است و دستیابی به این هدف چندان دشوار نیست. در حال حاضر موانعی بر سر راه ورزش معلولان قرار دارد که باید از پیش رو برداشته شوند و این تنها راه تحقق اهداف ماست. من از همه حاضران در همایش ورزش همگانی برای معلولان که درتهران در حال برگزاری است تشکر می کنم.

نخستین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سالن همایش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.