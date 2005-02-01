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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

بحريني ها برنامه تمريني تيم ملي فوتبال ايران را اعلام كردند

بحريني ها در نشستي كه با هيات 3 نفره ايراني برگزار كردند، زمان و مكان تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان را مشخص نمودند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل ازروزنامه الوسط  چاپ بحرين، بحريني ها درروزهفتم فوريه( 19 بهمن) زمين باشگاه الاهلي را دراختيارتيم ملي قرارمي دهند وروزهشتم فوريه، تيم ملي دراستاديوم ملي بحرين، محل برگزاري رقابت به تمرين خواهد پرداخت.

ضمن اينكه قراربراين شده تيم ملي ايران درهتل اكرام بلازا استقرارپيدا كند. هيات ايراني اعزامي به بحرين همچنين ازمسوولان بحريني درخواست كرده تمرينات تيم ملي كشورمان پشت درهاي بسته صورت گيرد و تنها در15 دقيقه پاياني به خبرنگاران اجازه داده شود ازتمرينات تيم ملي گزارش وعكس تهيه شود كه با موافقت بحريني ها همراه شده است.

کد مطلب 153987

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