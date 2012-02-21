کلنگ احداث دو طرح صنعتی در بیجار بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کردستان، ظهر سه شنبه و با حضور مسئولان استان و شهرستان بیجار، کلنگ احداث دو پروژه و طرح صنعتی در این شهرستان بر زمین زده شد.

در ابتدا کلنگ احداث کارخانه تولید قطعات پیشرفته بتنی بر زمین زده شد که این واحد صنعتی توسط شرکت بنیاد بتن وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار احداث می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در آیین کلنگ زنی این پروژه با اشاره به اینکه در این واحد صنعتی قطعات پیشرفته بتن گازی تولید می شود، اظهار داشت: سرمایه گذاری ریالی این واحد 400 میلیارد ریال و ارزی را نیز 20.5 میلیون یورو است که با مشارکت بانک ها تامین می شود.

علیرضا تابش در ادامه سخنان خود مدت زمان احداث این پروژه را 30 ماه ذکر کرد و یادآور شد: انتظار می رود که با حمایت مسئولان استان کردستان مدت زمان بهره برداری از این پروژه باز هم کاهش یابد.

وی در پایان ظرفیت تولید این واحد صنعتی را 450 هزار مترمکعب قطعات بتنی در سال ذکر کرد و افزود: این واحد صنعتی با مشاوره یک شرکت معتبر آلمانی احداث و به بهره برداری می رسد.

در ادامه برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به بیجار، کلنگ احداث کارخانه خودروسازی سایپا در این شهرستان به زمین زده شد.

کارخانه صنعتی ساپیا بیجار در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 هکتار و سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان احداث می شود.

با بهره برداری از این واحد صنعتی برای دو هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

معاون اول رئیس جمهور هم اکنون وارد شهرستان قروه شده است و قرار است علاوه بر دیدار با مردم زادگاه خود، در مراسم افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه نیز شرکت کند.