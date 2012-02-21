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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

تقوی نیا:

تخریب حرم آل الله نشانه اوج ذلت استکبار جهانی است

تخریب حرم آل الله نشانه اوج ذلت استکبار جهانی است

سمنان-خبرگزاری مهر رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: تخریب حرم آل الله خصوصا حرمین عسکرین به دست استکبار جهانی نشانه اوج ذلت و خواری آنان در مقابل مسلمانان است.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، تخریب حرمین عسکرین را نشانه اوج ذلت و خواری استکبار جهانی دانست و افزود: در سوم اسفند سال 84 مصادف با 23 محرم الحرام 1427 ه ق در فاجعه ای هولناک حرم مطهر و شریف امامین عسگرین(ع) بدست عمال مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب تخریب و قلب مسلمانان را داغدار کرد.

وی تصریح کرد: این فاجعه نشان از هول و هراس استکبار جهانی از نفوذ روز افزون اسلام ناب محمدی (ص) و گسترش تشیع در بین مردم جهان دارد.

تقوی نیا گفت: این عمل علی رغم داغدار کردن دل شیعیان، هرگز نتوانست خللی در عشق و رافت آنان به خاندان عصمت و طهارت(ع) ایجاد کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان افزود: بازسازی و مرمت حرم شریف امامین عسگریین(ع) بدست توانای نیروهای متخصص ایرانی و عاشق اهل بیت(ع) باعث کور شدن چشم دشمنان اسلام و تابیدن دوباره تششع انوار طلایی خاندان عصمت و طهارت بر جهان هستی شد.

تقوی در پایان اظهار داشت: ستادهای بازسازی عتبات عالیات در کشور با بهره گیری از توان و نیروهای متخصص و کمک و مساعدت نقدی و غیر نقدی مردم شریف ایران کار بازسازی حرم شریف را در عتبات عالیات به سرعت ادامه می دهد.

کد مطلب 1539881

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