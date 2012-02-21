بدهی ۹ میلیاردی جایگاههای CNG به شرکت گاز آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته وصول مطالبات قبوض گاز، برق و آب آذربایجان غربی با اشاره به همکاری خوب مشترکان در پرداخت قبوض گاز مصرفی، افزود: میزان بدهیهای جایگاههای عرضه گاز طبیعی استان با پرداخت ۳۰ میلیارد بدهی معوق از ۱۲۰ میلیارد ریال به ۹۰ میلیارد ریال کاهش یافته است .

وی با بیان اینکه تاکنون ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۲۸ درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهرمند هستند، اظهار داشت: در راستای افزایش پوشش خانوارهای روستایی هم اکنون در ۱۸۸ روستا عملیات گاز رسانی در حال اجرا است.

رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۳۴ مشترک جدید به جمع مشترکان گاز طبیعی آذربایجان غربی اضافه شده، عنوان کرد: هم اکنون مردم ۳۴ شهر و ۲۴۰ روستای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی ادامه داد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه شاهد صرفه جویی از سوی مشترکان گاز طبیعی بوده به طوریکه طی آخرین دوره ارسال قبوض، ۶۹ درصد از قبوض گاز بها سبز رنگ، ۲۵ درصد زرد رنگ و تنها شش درصد قبوض به رنگ قرمز صادر شد.

وی از تفکیک ۴۵۰ کنتور گاز پس از هدفمندی یارانه ها در آذربایجان غربی خبر داد و با اشاره به اینکه پس از هدفمندی یارانه ها ۴۵۰ متقاضی تفکیک کنتور به این شرکت مراجعه کرده اند، گفت: با تفکیک کنتور این مشترکان تعداد ۸۴۰ مشترک جدید به جمع مشترکین گاز طبیعی اضافه شد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی افزود: همچنین پس از هدفمندی یارانه ها ۹ جایگاه عرضه گاز طبیعی نیز به شبکه گاز متصل شد و هم اکنون عملیات گازرسانی به ۱۲ جایگاه دیگر در دست اجرا است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه شرکتهای خدمات رسان وصول بدهیهای معوقه از مشترکان بدحساب را بطور جدی پیگیری کنند، گفت: طی چند ماه گذشته روند پرداخت بدهیهای مشترکان در بخشهای صنعتی، خدماتی و خانگی در وضعیت مطلوبی قرار داشت.

جواد محمودی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها درآمدهای ناشی از افزایش حاملهای انرژی در بخشهای توسعه خدمات و کمک به واحدهای صنعتی و افزایش تولید هزینه و برای کمک به اجرای این طرح بزرگ اقتصادی مصرف کنندگان باید نسبت به پرداخت منظم هزینه های مصرفی اقدام کنند .