به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیکی ایام عید و ضرورت نظارت بر بازار گفت: باید با نظارت بیشتر بر بازار خرید مردم در ایام عید را ساماندهی کنیم و خرید را برای مردم راحت کنیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تاکید کرد: امسال هم مانند سالهای گذشته نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان کرمانشاه و 14 شهرستان تابعه برپا خواهد شد.

رستمی افزود: سعی ما و ناظران این سازمان بر این است که کالاهایی با کیفیت و قیمت های مناسب در این نمایشگاه ها به مردم عرضه شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در ایام بازارعید قصد داریم که فروش های فوق العاده را جزو برنامه های این سازمان قرار دهیم.

وی تاکید کرد: در بازارعید امسال نیز برای تنظیم بازار عرضه میوه به صورت قیمتهای مصوب دولتی عرضه می شود.

رستمی گفت: این سازمان بر بازار کرمانشاه به صورت دقیق نظارت دارد و این نظارتها تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار کرمانشاه دیده نمی شود و روزهای آرامی برای بازار کرمانشاه پیش بینی می کنیم.