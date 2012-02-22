برگزار کنندگان نخستین یادواره شهدای هنرمند شاهرود تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر خانواده‌های معظم شاهد شاهرود در بخشی از این نامه که سه شنبه برای خبرنگار مهر در این شهر ارسال شد، آورده‌اند: سخنرانی هنرمندانه و زیبای سوقندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بعنوان یکی از یادگاران دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدای هنرمند این مرز و بوم بود و برگزاری متفاوت و جذاب این یادواره از دیگر یادواره ها، طرحی نو، هنرمندانه و قابل تحسین بود.

در قسمت پایانی این نامه آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و آقایان افراسیابی رئیس بنیاد شهید، حسن یزدانی ریس اداره فرهنگ ارشاد، ابوترابی فرمانده سپاه شاهرود، مدیریت و بسیجیان کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود تاکید می‌کنیم که برگزاری اینگونه یادواره‌ها ادامه دادن راه شهداست.

گفتنی است در این یادواره، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سخنانی گفته بود: هدف از برگزاری این یادواره، گرامی‌داشت هنر و مردان متعهد این هنر است چرا که شهادت بالاترین هنر آنها بود و به ما آموختند که انتهای هر هنر و جلوه‌گری هنر اسلامی شهادت است، بنابراین باید با الگوبرداری از این عزیزان در راه تحقق آرمان‌های آنان قدم برداشت.