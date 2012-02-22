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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

طی نامه ای/

برگزار کنندگان نخستین یادواره شهدای هنرمند شاهرود تقدیر شدند

برگزار کنندگان نخستین یادواره شهدای هنرمند شاهرود تقدیر شدند

شاهرود-خبرنگار مهر: جمعی از خانواده‌های شهدای هنرمند شاهرود با امضاء طوماری از نخستین یادواره شهدای هنرمند که باشیوه ای جدید در این شهرستان برگزار شد تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر خانواده‌های معظم شاهد شاهرود در بخشی از این نامه که سه شنبه برای خبرنگار مهر در این شهر ارسال شد، آورده‌اند: سخنرانی هنرمندانه و زیبای سوقندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بعنوان یکی از یادگاران دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدای هنرمند این مرز و بوم بود و برگزاری متفاوت و جذاب این یادواره از دیگر یادواره ها، طرحی نو، هنرمندانه و قابل تحسین بود.

در قسمت پایانی این نامه آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و آقایان افراسیابی رئیس بنیاد شهید، حسن یزدانی ریس اداره فرهنگ ارشاد، ابوترابی فرمانده سپاه شاهرود، مدیریت و بسیجیان کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود تاکید می‌کنیم که برگزاری اینگونه یادواره‌ها ادامه دادن راه شهداست.

گفتنی است در این یادواره، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سخنانی گفته بود: هدف از برگزاری این یادواره، گرامی‌داشت هنر و مردان متعهد این هنر است چرا که شهادت بالاترین هنر آنها بود و به ما آموختند که انتهای هر هنر و جلوه‌گری هنر اسلامی شهادت است، بنابراین باید با الگوبرداری از این عزیزان در راه تحقق آرمان‌های آنان قدم برداشت.

کد مطلب 1539907

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