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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

عبادی خبر داد:

اعزام مبلغات شهرستان دامغان به اردوهای راهیان نور

اعزام مبلغات شهرستان دامغان به اردوهای راهیان نور

دامغان-خبرگزاری مهر: 70 نفر از خواهران مبلغه حوزه علمیه دامغان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

فاطمه عبادی فرمانده بسیج طلاب سپاه ناحیه دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نیاز کاروان های اعزامی بسیج دانش آموزی به سرزمین نور تعداد هفتاد نفر از خواهران مبلغه به این اردوها اعزام شدند.

وی با بیان اینکه  مأموریت این مبلغان از همان ابتدای حرکت کاروان ها آغاز می شود، گفت: برنامه هایی از قبیل بیان احکام عملی، کلاس های عقیدتی و اخلاقی، اجرای مسابقات فرهنگی، اجرای سرود و اجرای مناجات دسته جمعی برای این دانش آموزان برگزار می شود.

فرمانده بسیج طلاب سپاه ناحیه دامغان اظهار داشت: خداوند به وجود جوانانی که با او راز و نیاز می کنند مباهات می کند و به فرشتگان فخر می فروشد حتی اگر جوانی سر به سوی آسمان بلند کند بدون اینکه از لفظی استفاده نماید.

عبادی در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت ویژه ای که دوران جوانی دارد، لازم و ضروری است که جوانان ما از لحاظ عقیدتی نیز برای دست یابی به پاسخ سئوالات و شبهات خود به یک منبع مراجعه کنند که وجود این روحانیون بسیار مفید و ضروری است تا انشاء الله جوانان این دوران را به سلامت طی کنند.

کد مطلب 1539910

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