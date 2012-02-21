وزارت علوم:رسید تحویل رزومه کاندیداهای ریاست دانشگاه آزاد موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اظهارات دبیر هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای آورده است:

"عطف به خبر مندرج در روز گذشته به نقل از جناب آقای حمید میرزاده عضو محترم هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی بر روی خروجی آن خبرگزاری وزین مبنی بر اینکه " پیش از جلسه 21 دی ماه هیأت امنا شرح حال کاندیداهای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزیر علوم برای ما ارسال نشده است". باتوجه به ترتیب مطالب مطروحه در خبر مذکور نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند:

1- بر خلاف اظهارات جناب آقای حمید میرزاده عضو محترم هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی که عنوان کرده اند " قانون هم در اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی چارچوب تعیین کرده و اگر طبق قانون عمل شود مشکل ندارد". در نص اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ گونه تصریحی به ارائه برنامه توسط کاندیداها وجود ندارد و ماده 13 اساسنامه، دقیقاً خلاف استنتاج جناب آقای میرزاده است.

2- جناب آقای میرزاده مدعی شده که طبق قانون و مصوبه هیأت امنا تمام کاندیداها باید در جلسه برنامه هایشان را ارائه دهند. این امر نیز خلاف واقع و استنتاج به رأی این عضو محترم هیأت امنا است. در این خصوص نه تنها قانون و مصوبه‌ای وجود ندارد بلکه بر خلاف ادعای مشارالیه در جلسه مورخ 29 آذرماه 1390 هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد برخی از اعضای هیأت امنا مبنی بر حضور کاندیداهای مورد نظر و ارائه برنامه ها مطرح شد که به تصویب نرسید و صرفاً توافق شد که کاندیداهای مورد نظر اعضاء با رزومه آنها تا تاریخ 10/10/90 به وزیر علوم معرفی و سپس با انقضاء مهلت مقرره لیست کامل و رزومه افراد برای کلیه اعضای هیأت امنا جهت بررسی ارسال شود.

3- لازم به توضیح است که نوار صوتی مذاکرات و تمام موارد مطرح شده در جلسه هیات امناء و خلف وعده‌هایی که توسط برخی‌ اعضاء انجام شده مبین حقایق بوده و مستند مذکور می‌تواند در صورت لزوم حقایق را بوضوح مشخص‌تر ‌کند.

با توجه به مستندات موجود طی مکاتبه شماره 186650 و مورخ 12/10/1390 شرح حال علمی و اجرائی افراد پیشنهادی که پس از مذاکره با آنان، متقاضی پذیرش مسئولیت بوده اند به تعداد 12 نفر برای تمام اعضای محترم هیأت امنا ارسال شده است ضمناً در جلسه مورخ 21/10/90 در گزارش قرائت شده به وصول رزومه افراد پیشنهادی توسط دفاتر اعضاء محترم اشاره شده است که همگی اعضاء هیات امناء آنرا تائید کردند، ضمنا تائیدیه و رسید تحویل رزومه ها به دفتر اعضای محترم هیأت امنا موجود است.

مایه تأسف است که فردی با توسل به طرح مطالب خلاف واقع، پیشنهادی را که مردود اعلام شده مصوبه تلقی و جهت تشویش اذهان عمومی مدعی شده که شرح حال کاندیداها به اعضای هیات امناء واصل نشده است.

در این خصوص در صورت ضرورت، رسید دریافت شرح حال کاندیداها که از سوی دفتر نامبرده امضاء شده است در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت."