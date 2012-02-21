70درصد کارجویان فاقد مهارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی عبادی امروز سه شنبه در یک نشست خبری به تشریح جدیدترین برنامه های فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر 10 برابر آموزش های تئوری در کشور برای مهارت آموزی هزینه می شود.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد کل آموزش های فنی و حرفه ای به صورت عملی و 30 درصد نیز به صورت تئوری است.

عبادی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 70 درصد افرادی که در ادارات کار به عنوان کارجو ثبت نام می کنند فاقد مهارت هستند، افزود: هم اکنون ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در کلیه مراکز کشور رایگان است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از ارائه خدمات آموزشی به 420 حرفه در 30 رشته خبر داد و گفت: تعداد افرادی که در استان های تهران و البرز به صورت سالیانه آموزش می بینند 300 هزار نفر هستند.

وی ادامه داد: برای سال جاری باید 90 میلیون نفر ساعت آموزش ارائه کنیم که تاکنون در حدود 70 میلیون نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از فعالیت 5 هزار و 500 مرکز آموزش فنی حرفه ای آزاد در کشور سخن گفت و بیان داشت: هم اکنون 30 مرکز بزرگ فنی و حرفه ای در کشور فعال است.

عبادی از عضویت ایران در سازمان جهانی مهارت در کنار بیش از 50 کشور جهان خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی این سازمان، ارتقاء سطح مهارت ها، ترغیب جوانان به کسب مشاغل حرفه ای و تبادل تجربیات کشورها است.

این مقام مسئول در فنی و حرفه ای استان تهران از حضور ایران در تمام مسابقات جهانی مهارتی پس از سال 79 خبر داد و بیان داشت: تاکنون جوانان ایرانی در 6 دوره این مسابقات حضور یافته اند و امسال نیز برای انتخاب شدن در مسابقات 2013 آلمان به دنبال برگزاری مسابقات ملی هستیم.

وی از برگزاری مسابقات ملی مهارت بین 491 نفر در 26 رشته مهارتی خبر داد و تاکید کرد: در آخرین دوره از مسابقات برگزار شده، ایران در بین 51 کشور به مقام ششم جهان دست پیدا کرد.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران تصریح کرد: در قالب سفر هیئت دولت به استان تهران، 18 مصوبه برای ایجاد مراکز جدید آموزش فنی و حرفه ای داشتیم که هم اکنون به دلیل عدم تامین زمین مناسب، کارها نیمه تمام مانده است.

به گفته عبادی، هم اکنون 90 درصد از کسانی که در مراکز تخصصی فنی و حرفه ای کشور آموزش دیده اند شاغل و جذب بازار کار شده اند.

این مقام مسئول در فنی و حرفه ای از تشکیل شورای سیاست گذاری برای سازمان فنی و حرفه ای متشکل از برخی وزرا، روسای دانشگاه ها، معاونان رئیس جمهور و برخی دیگر از سازمان های ذیربط خبر داد و گفت: از این طریق برای نحوه عملکرد سازمان ملی مهارت، برنامه ریزی خواهد شد.