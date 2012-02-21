یک راس آهوی وحشی در قزوین به دامان طبیعت برگشت

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محیط بانان منطقه حفاظت شده باشگل روز چهار شنبه 26 بهمن ماه در حین عملیات گشت و کنترل، یک راس آهوی بیمار را در قسمت دشتی باشگل مشاهده کرده و با انتقال آهوی بیمار به یک کلینیک دامپزشکی در تاکستان به درمان آن می پردازند.

وی یادآور شد: کار مداوا و درمان به مدت شش روز در محل پاسگاه محیط بانی شنین باشگل بر روی آهو انجام گرفت و پس از بهبودی کامل این حیوان به دامان طبیعت بازگشت.

فرهادی بیان کرد: این آهو که دچار ضعف بینایی و تشنج بوده به تشخیص پزشک معالج دچار کمبود منیزیم در بدن خود بوده که می تواند به دلیل عدم دسترسی کافی به مواد مغذی و علوفه مورد نیاز باشد.

وی افزود: بارش برف و همچنین محدودیت اکوسیستم و منطقه با وجود عوارض انسانی همچون سکونتگاهها و جاده ها، مهاجرت گونه های جانوری به مناطق مختلف و در نتیجه دسترسی به مواد غذایی و علوفه مورد نیاز را محدود کرده است و این امر می تواند باعث به وجود آمدن این پدیده نادر در حیات وحش شود.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت 25 هزار و 198 هکتار در فاصله هشت کیلومتری شمال غربی شهر تاکستان در حد فاصل شهرهای تاکستان و ابهر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز مرکزی واقع شده است و با منطقه شکار ممنوع خراسانلو واقع در استان زنجان همجوار است.

وی تصریح کرد: قوچ و میش، آهو، گرگ، کفتار و روباه از گونه های جانوری شاخص در این منطقه به شمار می رود.

