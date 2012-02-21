اداره فرهنگ و ارشاد کمالشهر افتتاح می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: در راستای نگاه ویژه مسئولان استان به شهرهای اقماری و تلاش برای تمرکز زدائی از مرکز استان طی چند روز آینده اداره فرهنگ و ارشاد کمالشهر کرج آغاز به کار می کند.

وی تصریح کرد: با افتتاح ادارات مستقل، مشکلات و معضلات فرهنگی مناطق مختلف بیشتر رصد شده توان و پتانسیل بیشتری به رفع معضلات اختصاص داده می شود.

وی گفت: تلاش در مسیر خدمتگزاری بیشتر به شهروندان میزان رضایت و امیدواری آنها به خدمات دولت و مدیران و مسئولان را بالا برده و این امر در آستانه انتخابات شور و نشاط انتخابات را دامن زده و میزان مشارکت را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: مشکلات و معضلات شهرهای اقماری نباید در پس مشکلات کرج مهجور و مخفی بماند و تلاش برای توسعه و آبادانی همه جانبه استان، در همه مناطق باید همگام و عادلانه صورت گیرد.

