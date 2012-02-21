رضا عبداللهی در حاشیه دیدار جمعی از زنجانی های مقیم قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 110 قانون برنامه که در مورد وضعیت نان است، اظهار داشت: بر اساس این ماده قانونی، اداره امور آرد و نان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تعزیرات آرد و نان در سراسر کشور منحل می‌شوند.



وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، معاونان وزیر این طرح را امضاء کردند و برای تائید نهایی و ابلاغ عزیزی به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده است.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این قانون گره‌گشای بسیاری از مشکلات بخش آرد و نان است اظهار داشت: رقابت بین نانوایان باید منطقی، عادلانه و منصفانه باشد و اگر صنف نانوایان با مشکلات مالی مواجه باشند خدای نکرده به سمت کم فروشی یا بدفروشی روی می‌آورند.



عبداللهی نانوایان را از قشرهای زحمتکش جامعه دانست و گفت: نانوایان بر اساس میزان سرمایه‌گذاری که در شغل خود انجام می‌دهند از منافع کافی برخوردار نیستند.

