آموزش تخصصی 440 کاربر انتخاباتی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه کاربران در دو مرحله در قالب دوره ‌های توجیهی و آموزشی برای جمع ‌آوری صحیح آرای مردم در پای صندوقهای رای آماده می‌شوند، افزود: نرم‌افزار جدید سنجش آرا طی دو مرحله به صورت تئوری و عملی به کاربران داوطلب آموزش داده می‌شود.

وی زمان آموزش کاربران را به مدت دو روز طی دو نوبت صبح و عصر به مدت سه هزار و 545 نفر دوره دانست و اظهار داشت: بعد از این دوره نیز مرحله نخست رفع اشکالات کاربران پس از آموزش آغاز می‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ‌ای آذربایجان غربی در خصوص نحوه آموزش کاربران در دوره ‌های آموزشی انتخاباتی، ادامه داد: کاربران در طول دوره آموزش در کلاسها به صورت عملی از چگونگی ثبت اطلاعات شخصی رای ‌دهندگان در سیستم از طریق کارشناسان نکات لازم را فرا می ‌گیرند.

خانپور با بیان اینکه در پایان این دوره آموزشی از فراگیران، آزمون مهارتی اخذ می شود، ادامه داد: همه کاربران باید در استفاده از رایانه مسلط بوده و قادر به کنترل و پایدار نگه داشتن آن در مواقع ضروری باشند.

وی در ادامه از برگزاری آخرین مرحله آزمون حرفه صنعت ساختمان در آموزش فنی و حرفه‌ای استان خبر داد و گفت: آخرین مرحله آزمون همسان صنعت ساختمان کارآموزان آموزشگاهها و موسسات کارآموزی آزاد امسال با حضور یک‌ هزار و 788 نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 51 نفر زن و یک ‌هزار و 737 نفر مرد بوده و این آزمونها در 31 حرفه آموزشی و 15 حوزه آزمونی برگزار شد، ادامه داد: اولین مرحله آزمونهای همسان حرف صنعت ساختمان 15 اردیبهشت سال آینده همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.