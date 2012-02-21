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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

راز سارق شب رو در دوربین مدار بسته بانک

راز سارق شب رو در دوربین مدار بسته بانک

برداشت پول از عابر بانک سرقتی و فیلم دوربین مدار بسته بانک هویت سارق شب رو را فاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرد 54 ساله ای 30 مهر امسال با مراجعه به بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 18 تهران از دستبرد سارقان به خانه اش خبر داد .

مالباخته به بازپرس گفت : شب گذشته مهمان بودیم و بعد از صرف شام برگشتیم . در حالی که مدت زیادی نبود که خانه را ترک کرده بودیم سارقان با تخریب قفل در ورودی ، عابر بانکم و مقداری وسایل خانه سرقت کردند .

پس از این شکایت با دستور بازپرس پرونده رسیدگی به این موضوع و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ محول شد .

کارآگاهان در نخستین اقدام خود و درتحقیقات پلیسی دریافتند که رمز عابر بانک در کنار کارت یادداشت شده بود و به احتمال زیاد سارق از عابر بانک پول برداشت کرده است . با مراجعه کارآگاهان به بانک مشخص شد تنها لحظاتی پس از سرقت مبلغ 400 هزار تومان از حساب بانکی مالباخته برداشت شده است .

با توجه به این که دوربین مداربسته بانک تصویر متهم را ثبت کرده بود ، قاضی پرونده با درخواست انتشار بدون پوشش تصویر متهم در رسانه ها برای شناسایی وی توسط شهروندان و اعلام مخفی گاهش به پلیس آگاهی برای دستگیری اش موافقت کرد .

سرهنگ حسین خان بابایی -رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ-با اعلام این موضوع گفت : از شهروندان درخواست داریم چنانچه این فرد را می شناسند و یا از مخفیگاهش خبر دارند به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حر –ابتدای خیابان 12 فروردین مراجعه و یا با شماره تلفن  21866048  یا 66469851   تماس بگیرند .

وی در پایان در توصیه ای به مدیران بانک ها و اماکن تجاری یادآورشد : علی رغم یادآوری های مکرر به مسولان بانک ها و اماکن تجاری و اقتصادی ، متاسفانه تصاویر اغلب دوربین های مداربسته  این اماکن از جمله بانک ها غیر واضح می باشد.

کد مطلب 1539954

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