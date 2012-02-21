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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

ناظر جدید گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندر انزلی منصوب شد

ناظر جدید گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندر انزلی منصوب شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ‌کل گمرک ایران در حکمی پرویز تقوی را به عنوان ناظر گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندر انزلی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه ناظر گمرکات استان با حضور محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و حکم بازنشستگی از خدمات و زحمات محمد بهبودآهنی ناظر سابق گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی تقدیر و تشکر به عمل آمد و پرویز تقوی ناظر سابق گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه به عنوان ناظر جدید گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی معرفی شد.

محمد بهبود آهنی ناظر سابق گمرکات گیلان در این مراسم گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده ارائه کرد و پرویز تقوی  ناظر جدید گمرکات استان نیز از برنامه ‌های جدید برای بهبود فعالیتهای گمرکات در استان گیلان خبر داد.

کد مطلب 1539957

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