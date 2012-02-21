ناظر جدید گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندر انزلی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه ناظر گمرکات استان با حضور محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و حکم بازنشستگی از خدمات و زحمات محمد بهبودآهنی ناظر سابق گمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی تقدیر و تشکر به عمل آمد و پرویز تقوی ناظر سابق گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه به عنوان ناظر جدید گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی معرفی شد.

محمد بهبود آهنی ناظر سابق گمرکات گیلان در این مراسم گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده ارائه کرد و پرویز تقوی ناظر جدید گمرکات استان نیز از برنامه ‌های جدید برای بهبود فعالیتهای گمرکات در استان گیلان خبر داد.