یک انیمیشن از یزد به بخش رقابتی جشنواره فیلم 100 راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن "مصونیت" از تولیدات حوزه هنری استان یزد به بخش رقابتی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای راه پیدا کرد.

از مجموع 206 اثر دربخش انیمیشن 27 اثر به بخش رقابتی جشنواره راه یافتند که انیمیشن "مصونیت" به کارگردانی ولی الله خاکی نیز در این بخش ارزیابی می شود.

همچنین انیمیشن "ترس و لرز" به کارگردانی ولی الله خاکی و تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد نیز در بخش غیر رقابتی جشنواره فیلم 100 اکران خواهد شد.

حوزه هنری استان یزد دو اثر پویانمایی به این جشنواره ارسال کرده بود.

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رادیو اینترنتی ایران صدا، شبکه سه سیما، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شبکه ifilm، شبکه جهانی جام جم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

تماشای "نگین خاک" درنگارخانه حوزه هنری استان یزد

نمایشگاه سفال و نقاشی روی سفال در نگارخانه حوزه هنری استان یزد گشایش یافت.

اکرم بیدکی، هنرمند یزدی آثارهنری خود را در نمایشگاهی با عنوان "نگین خاک" درمعرض دید عموم قرار داده است.



در این نمایشگاه 100 اثر شامل ظروف سفالی، گلدان، بشقاب، لیوان، قاب آیینه و... ارائه شده است.

تعدادی از این آثار دست ساخته های این هنرمند است که با استفاده از رنگ پلاستیک و اکریلیک نقاشی شده است.

وی از تلفیق سبک سنتی و مدرن برای خلق آثار هنری خود بهره گرفته است.

بیدکی کارشناس طراحی فرش است که اولین نمایشگاه خود را در یزد برپا می کند.

پارسال نیز نمایشگاهی از آثارهنری وی در تهران برگزار شده بود.

این نمایشگاه تا چهارم اسفند ماه سال جاری صبح و عصردر نگارخانه حوزه هنری استان یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی، پذیرای علاقمندان است.