دو پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بیرجند در مراسم بهره برداری از مسجد حضرت ولی عصر(عج) دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، مسجد را خانه علم دانست و اظهار داشت: مسئولیت محتوای مساجد در دانشگاه ها برعهده دانشجویان است.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی به نیازهای اساسی زندگی بشری اشاره کرد و افزود: نیاز به شادی یکی از اساسی ترین نیازهای انسان بوده که راه به دست آوردن آن نزدیک شدن به خداوند است.

وی خیررساندن، مفید بودن و ارزشمندی و هدفمندی را از دیگر نیازهای اساسی انسان ها برشمرد و بیان کرد: در این راستا عالمان برای رسیدن انسان ها به این نیازهای اساسی باید چاره اندیشی کنند که این امر جز در سایه مسجد فراهم نمی شود.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه فرهنگ اسلام و نماز باید از سوی دانشجویان جوامع اسلامی به سایر آحاد جامعه منعکس شود، یادآور شد: در این راستا باید اهداف شوم دشمنان اسلام برای براندازی نظام و دین اسلام در بین نسل جوان تبیین شود.

بهره برداری از دو پروژه عمرانی دانشگاه بیرجند

گفتنی است: دو پروژه عمرانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

زیربنای مسجد حضرت ولی عصر(عج) دانشکده کشاورزی 740 متر مربع بوده و این پروژه با اعتبار 450 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه اجرا شده است.

آغاز عملیات اجرایی این پروژه آبان ماه 88 بوده که طی دو سال به بهره برداری رسیده است.

افتتاح بلوار اصلی دانشکده کشاورزی

پروژه بلوار اصلی دانشکده کشاورزی از سال جاری آغاز شده و با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

این پروژه در 9 هزار و 500 متر مربع زیربنا اجرا شده است.