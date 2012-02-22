وحدت موثرترین عامل پیشرفت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی سه شنبه در جمع اعضای کانون مداحان شهرستان دامغان ضمن تاکید بر وحدت کلمه، افزود: در سایه سار وحدت است که انسان ها سریعتر به هدف می رسند.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال شکستن وحدت و حضور مردم در انتخابات هستند، تصریح کرد: قدرت با وحدت به وجود می آید و مهمترین چیزی که در این مقطع لازم است، وحدت، اتحاد و توجه به رهبری است‌.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان، توجه به حدیث و معارف نورانی اهل البیت(ع) را مایه رشد علمی و اخلاقی مداحان دانست و اظهار داشت: در جلسات و مراسم مذهبی مردم به دنبال کسب معارف و رشد علمی و اخلاقی هستند و هیچ سخنی گهربارتر و موثر تر از قرآن و احادیث اهل بیت(ع) در بین ایشان نیست.

تقوی اظهار داشت: ارزش و اعتبار یک مداح به میزان بهره مندی او از مسائل و مباحث دینی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه صدای خوش تنها وسیله ای برای انتقال پیام نیست گفت: مردم سخنان مداح را با عقل و اندیشه خود ارزیابی می کنند.

کانون مداحان شهرستان دامغان داری پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است.