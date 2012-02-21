تمام امکانات شهرستان سنقر برای برگزاری انتخابات فراهم است

غلامرضا حیدری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شهرستان سنقر وکلیایی 94 شعبه ثابت و سیار در سطح شهر و روستا داریم که 39 صندوق ثابت و 55 صندوق سیار است.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی افزود: از این تعداد در خود شهرستان 32 صندوق ثابت و در بخش کلیایی 2 صندوق ثابت و در بخش مرکزی 5 صندوق داریم.

وی افزود: همچنین در شهر سنقر 2 صندوق سیار و در بخش مرکزی 32 صندوق سیار و در بخش کلیایی 21 صندوق سیار که در مجموع 55 شعبه سیار داریم.

حیدری تصریح کرد: مردم متدین و ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان سنقر و کلیایی همانند حضور فعال وگسترده ای که در تمام صحنه های انقلاب داشته اند پس از حضور فعال درراهپیمایی 22 بهمن یک بار دیگر آماده هستند که حماسه ای دیگر رقم بزنند در لبیک به فرمان امام راحل ومقام معظم رهبری با شور وذوق فراوان خود را برای حضور گسترده در12 اسفند ماه آماده می کنند.

فرماندارشهرستان سنقر و کلیایی گفت: از سه ماه گذشته فرمانداری این شهرستان خود را برای برگزاری انتخابات درحوزه انتخابیه آماده وهمه هیئت های اجرایی نظارت و بازرسی و دست اندرکاران انتخابات و دستگاه های اجرایی آمادگی کامل برای برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی را فراهم کردند و همه زیرساختهای برگزاری انتخابات در شهرستان فراهم است.

حیدری تاکید کرد: تاکیدی که در تمام مراحل انتخابات طبق برنامه زمانبندی به دست اندرکاران ومجریان انتخابات صورت گرفته بی طرفی کامل و تلاش برای برگزاری سالم و پرشور انتخابات است.

وی درپایان تاکید کرد: 1700 نفردرشهرستان سنقر وکلیایی برای برگزاری انتخابات همکاری می کنند.