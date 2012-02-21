مسئول امور بانوان فرمانداری کهگیلویه مهریه اش را بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، "پروانه شادباش" که سال 78 ازدواج کرده و صاحب سه فرزند است، هدف از این اقدام خود را فرهنگ سازی برای اصلاح نگرش زوجین به امر مقدس ازدواج و جایگاه مهریه در روابط زوجین عنوان کرد.

وی گفت: بحث مهریه و چگونگی مطالبه آن از طرف زوجها، گاهی تنش هایی را در روابط خانوادگی به وجود می آورد و عوارض ناخوشایندی را به همراه دارد.

شادباش افزود: مهریه حقی است که شرع مقدس برای استحکام خانواده به زوجه داده و اگر بخشش آن باعث استحکام بیشتر خانواده و روابط زوجین شود، شرط عقل در انجام آن است.

مسئول دفتر امور بانوان فرمانداری شهرستان کهگیلویه بیان داشت: کمتر شاهد آن بوده ایم که مهریه توانسته باشد به گرمی محیط خانواده کمکی کند ولی از طرف دیگر آسان گیری در خصوص آن، حس اعتماد زوجین را به همدیگر بیشتر می کند و باعث می شود بیشتر قدر همدیگر و زندگی شان را بدانند.

شوهر خانم شادباش هم با بیان اینکه از قبل اطلاعی از تصمیم همسرش نداشته است، گفت: قبلاً هم در موقعیت های دیگر اینگونه غافلگیر شده بودم ولی این بار انتظار این کار را از او نداشتم.

هجیر چمن افزود: چندین مورد از فامیل و بستگان به دلیل بحث مهریه و چگونگی مطالبه آن دچار مشکلات اساسی شدند و حتی زندگیشان تا سرحد فروپاشی پیش رفت و همسرم با این اقدام می خواست اثبات کند که می توان دوام و ثبات زندگی را بیشتر و مستحکم تر کرد.