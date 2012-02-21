جهانبخش نجفزاده درگفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، شهرداری قم اقدامات ویژهای را به منظور زیباسازی وتغییر سیمای شهر و همچنین ایجاد زمینه مناسب در جهت تامین رفاه حال زائران و مسافران در شهر مقدس قم انجام میدهد.
وی افزود: در همین خصوص برنامه ریزی لازم در جهت آماده سازی و تجهیز بوستان های بزرگ شهری جهت اسکان موقت زائران و مسافران گرامی انجام گرفته است.
وی گفت: همچنین برنامه ریزی در خصوص کاهش حجم ترافیک در هسته مرکزی شهر و بستر رودخانه با همکاری ادارات استان از جمله نیروی انتظامی، راهور، بهداشت و آتش نشانی صورت گرفته است تا بتوانیم محیطی آرام و ایمن را برای زائران مهیا کنیم.
گشت بازرسی مدیران در بوستانها در جهت بررسی نواقص
معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: به منظور افزایش کیفی خدمات مربوطه در بوستانها گشت بازرسی پیاده مدیران حوزه و سازمانهای تابعه و مناطق شهرداری از پارکها و بوستانها به منظور رفع نواقص و نازیبائیها از کلیه جایگاههای اسکان، وسایل بازی، تجهیزات و تاسیسات مربوطه، مبلمانها، سرویسهای بهداشتی و آبنماها آغاز شده است.
وی ادامه داد: با حضور مدیران هرمنطقه در بوستانها به سرعت و به شکل مستقیم مشکلات بررسی میشود و مورد حل و فصل قرار میگیرد.
وی ادامه داد: تمامی تلاش مسئولان این است که نوروز امسال را با آمادگی مطلوبتر و بیشتر، به استقبال زائرین شهر کریمه اهل بیت (ع) بروند.
نجفزاده با اشاره به اینکه این گشتها به طور مستمر در کلیه بوستان های بزرگ شهری با حضور مدیران مناطق مربوطه ادامه خواهد داشت افزود: این گشتها موجب میشود تا علاوه بر رفع نواقص احتمالی، نسبت به تجهیزات این بوستانها به اقلام ضروری و مورد نیاز نیز با توجه به حجم زائران و مسافران برنامه ریزی و مدیریت کامل صورت پذیرد.
نجفزاده به مهر خبر داد:
بوستانهای بزرگ قم جهت اسکان موقت زائران آماده سازی میشوند
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از آماده سازی بوستانهای شهر جهت اسکان موقت زائران خبر داد.
جهانبخش نجفزاده درگفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، شهرداری قم اقدامات ویژهای را به منظور زیباسازی وتغییر سیمای شهر و همچنین ایجاد زمینه مناسب در جهت تامین رفاه حال زائران و مسافران در شهر مقدس قم انجام میدهد.
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