سیما فیلم "آبروی از دست رفته آقای صادقی" را خرید

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن تصویربرداری این فیلم تلویزیونی ارسلان امیری و عماد خدابخش تدوین را به پایان رساندند. با پایان مراحل فنی نیز " آبروی از دست رفته آقای صادقی" برای پخش به سیما فیلم تحویل داده شده است.

داستان این فیلم به تصمیم و تردیدهای آقای صادقی می پردازد که برای گریختن از موقعیت دشواری که با آن روبه رو است اشتباهی کوچک می‌کند که زندگی خود واطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رضابهبودی، نازشادمان، نازگل نادریان، پوریارحیمی، میثم رازفر، محمد اشکان فر، معصومه رحمانی، واهیک خچومیان و آرزو روشناس دیگر بازیگران این تله فیلم هستند.

موسیقی این تله فیلم را مجید پوستی ساخته است. این آهنگساز به دلیل شباهت‌های مضمونی و استفاده از بادکنک قرمز در قصه فیلم موسیقی" آبروی از دست رفته آقای صادقی" را با الهام از موسیقی فیلم "بادکنک قرمز" ساخته آلبر لاموریس ساخته است.

"آبروی از دست رفته آقای صادقی" محصول گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم است که توسط مهدی شفیعی تهیه شده است. شفیعی پیش از این فیلم ، "تصویر گمشده" را به کارگردانی امیر شهاب رضویان تهیه کرده است.

