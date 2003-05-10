فرانسوي ها صحيفه ي سجاديه مي خوانند

به گزارش خبرنگار ادبي خبرگزاري مهر : اين كتاب توسط خانم فريده مهدوي دامغاني ( مترجم) كه تا امروز آثار زيادي چون بهشت گمشده اثر جان ميلتون، كمدي الهي اثر دانته و.... را به زبان فارسي برگردان نموده با استفاده و مقايسه از 8 متن به زبان فرانسه ترجمه شده است.

فريده مهدوي دامغاني به خبر نگار خبر گزاري مهر گفت : با توجه به علاقه اي كه به مطالعه ي كتابهاي ديني داشتم يك شب در خواب ديدم كه اين كتاب را ترجمه كرده ام از فرداي همان روز اقدام به اين كار كردم ، و بسيار از اين كار راضي ام ، بعد از ترجمه اين كتاب به زبان فرانسه قصد دارم درآينده اي نزديك قسمتها يي از كتاب نهج البلا غه را به انگليسي ترجمه كنم .

وي در مورد نحوه ي ترجمه صحيفه ي سجاديه گفت : اين كتاب را با استفاده از 7 متن فارسي و يك متن از پرفسور"چيتيك" ترجمه كرده ام ، كه بعد از باز بيني توسط پدرم دكتر احمد مهدوي دامغاني انتشار آن توسط انتشارات " تير " با دو متن عربي و فرانسوي در ايران صورت گرفت.

گفتني است " صيفه ي سجاديه " كه از دير باز به عنوان " زبور آل محمد "تا امروز در عرصه گاه حيات همچون خورشيد وسط روز مي درخشد ، در بر دارنده ي 54 دعا از امام زين العا بدين ( ع ) است كه هر كدام از اين دعا ها مسايل عالي تربيتي، در سه قلمرو فرد ، خانواده و اجتماع را در خود جا ي مي دهد، مسايلي كه بخش هاي عرفاني،فلسفي ، كلامي ، سياسي ، طبيعي ، اخلا قي ، مادي ، معنوي ، ظاهري ، باطني ،دنيايي و آخرتي از آن منشعب مي گردد.