آمادگی هلال احمر شهرستان ملارد برای پوشش انتخابات مجلس نهم

مجتبی طاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده از سوی فرمانداری، اقداماتی از جمله امداد و نجات، کنترل ترافیک و پوشش های امنیتی از طرف هلال احمر این شهرستان انجام خواهد شد.

این مسئول افزود: با اعلام برنامه ها و تدارکات جهت مراسم انتخابات، دانشجویان عضو هلال احمر به عنوان کاربران رایانه در روز برگزاری انتخابات، اجرای برنامه های کاربردی رایانه را انجام می دهند.

طاعتی بیان کرد: انتخابات یکی از قوت های نظام جمهوری اسلامی است و شهرستان ملارد با توجه به شور انقلابی خود چون همیشه در صحنه خواهند بود و جوانان هلال احمر این شهرستان نیز در راستای منویات رهبر معظم انقلاب روز انتخابات، آماده خدمت رسانی هستند.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد با تاکید بر حضور اقشار مختلف به ویژه جوانان در روز انتخابات، عنوان کرد: جوانان امروزی با بینش وسیع آینده نگری کارآمدی دارند که این پتانسیل می تواند با انتخاب اصلح منجر به حرکت این قشر در مسیر پیشرفت و تعالی شود.

طاعتی با بیان اینکه، بیشترین قشر جوانان عضو هلال احمر ملارد فرهیخته و دانشگاهی هستند، یادآور شد: این قشر تحصیل کرده توانمندی بالایی در انتخاب افراد اصلح برای سپردن سکان امور اجتماعی جامعه دارند.

