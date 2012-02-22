بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته ملی المپیک در ایام نوروز نیز بر روند تمرینی مسافران المپیک نظارت دارد، اظهار داشت: تمام ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک شده‎اند فقط در روز اول فروردین می‌توانند نوروز داشته باشند چون از دوم این ماه باید تمرینات خود را از سر بگیرند.

وی ادامه داد: ورزشکاران المپیکی با نظر مربیان خود تا دو سه روز مانده به پایان سال تمرینات‌شان را دنبال می‌کنند و بعد از آن می‌توانند مرخصی داشته باشند اما همگی موظف هستند از دومین روز عید نوروز در محل تمرینات خود که زیر نظر فدراسیون‌های مربوطه برگزار می‌شود، حاضر باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ورزشکاران المپیکی باید نوروز 91 را در اردو سپری کنند، خاطرنشان کرد: امسال عید این ورزشکاران در سالن‎های تمرین می‌گذرد چون باید بزرگترین هدف‎شان در سال جدید را حضور موفق در المپیک لندن قراردهند.

افشارزاده در مورد ورزشکارانی که باید برای دیدار خانواده‎هایشان به شهرستان‎هایشان سفر کنند و چگونگی برنامه‎های تمرینی آنها در ایام نوروز گفت: فرقی نمی‎کند، همه باید از دوم فروردین‎ماه در محل اردویی که فدراسیون‎ها تعیین می‎کنند، حاضر باشند تا زیر نظر مربیان مربوطه تمرینات‎شان را سپری کنند مگر اینکه با نظر مسئولان فدراسیون در شهر خود و زیر نظر مربی مورد تائید فدراسیون مجاز به تمرین باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه مسئولان در تمام طول مدت نوروز اردوها و تمرینات المپیکی‎ها را دنبال خواهند کرد، تاکید کرد: در نوروز هم از تهران تکان نمی‎خوریم تا بتوانیم از نزدیک همه زوایا را زیر نظر داشته و شرایط تمام مسافران المپیک را بررسی کنیم. نظارت کمیته ملی المپیک در ایام نوروز مانند دیگر ایام سال با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه کمیته تدارکاتی کمیته ملی المپیک برای تمرینات نوروزی المپیکی‎ها به همه فدراسیون‎ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: این برنامه ماست و همه فدراسیون‎ها و ورزشکاران هم ملزم به اجرای آن هستند البته در این زمینه برای برخورد با افرادی که کوتاهی می‏کنند، هیچ برنامه‎ای پیش‏بینی نشده است چون اطمینان داریم که انگیزه حضور موفق در المپیک به خودی خود باعث متعهد شدن ورزشکاران‎مان شده است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک اظهارداشت: برخورد با ورزشکاران در برنامه نمی‎گنجد چون بر اهداف فرهنگی ورزش و اینکه ورزشکاران افرادی فرهنگی و منظم هستند، اعتقاد داریم.