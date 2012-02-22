بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته ملی المپیک در ایام نوروز نیز بر روند تمرینی مسافران المپیک نظارت دارد، اظهار داشت: تمام ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند فقط در روز اول فروردین میتوانند نوروز داشته باشند چون از دوم این ماه باید تمرینات خود را از سر بگیرند.
وی ادامه داد: ورزشکاران المپیکی با نظر مربیان خود تا دو سه روز مانده به پایان سال تمریناتشان را دنبال میکنند و بعد از آن میتوانند مرخصی داشته باشند اما همگی موظف هستند از دومین روز عید نوروز در محل تمرینات خود که زیر نظر فدراسیونهای مربوطه برگزار میشود، حاضر باشند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ورزشکاران المپیکی باید نوروز 91 را در اردو سپری کنند، خاطرنشان کرد: امسال عید این ورزشکاران در سالنهای تمرین میگذرد چون باید بزرگترین هدفشان در سال جدید را حضور موفق در المپیک لندن قراردهند.
افشارزاده در مورد ورزشکارانی که باید برای دیدار خانوادههایشان به شهرستانهایشان سفر کنند و چگونگی برنامههای تمرینی آنها در ایام نوروز گفت: فرقی نمیکند، همه باید از دوم فروردینماه در محل اردویی که فدراسیونها تعیین میکنند، حاضر باشند تا زیر نظر مربیان مربوطه تمریناتشان را سپری کنند مگر اینکه با نظر مسئولان فدراسیون در شهر خود و زیر نظر مربی مورد تائید فدراسیون مجاز به تمرین باشند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه مسئولان در تمام طول مدت نوروز اردوها و تمرینات المپیکیها را دنبال خواهند کرد، تاکید کرد: در نوروز هم از تهران تکان نمیخوریم تا بتوانیم از نزدیک همه زوایا را زیر نظر داشته و شرایط تمام مسافران المپیک را بررسی کنیم. نظارت کمیته ملی المپیک در ایام نوروز مانند دیگر ایام سال با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه کمیته تدارکاتی کمیته ملی المپیک برای تمرینات نوروزی المپیکیها به همه فدراسیونها ابلاغ شده است، تصریح کرد: این برنامه ماست و همه فدراسیونها و ورزشکاران هم ملزم به اجرای آن هستند البته در این زمینه برای برخورد با افرادی که کوتاهی میکنند، هیچ برنامهای پیشبینی نشده است چون اطمینان داریم که انگیزه حضور موفق در المپیک به خودی خود باعث متعهد شدن ورزشکارانمان شده است.
دبیر کل کمیته ملی المپیک اظهارداشت: برخورد با ورزشکاران در برنامه نمیگنجد چون بر اهداف فرهنگی ورزش و اینکه ورزشکاران افرادی فرهنگی و منظم هستند، اعتقاد داریم.
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