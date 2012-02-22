تیم ملی فوتسال ایران به تورنمنت چهارجانبه چین دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات نهایی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از تاریخ 6 فروردین‌ماه 1391 آغاز می‌شود. این تیم تا تاریخ 26 فروردین‌ماه در تهران تمرین می‌کند و پس از آن برای برگزاری دو دیدار دوستانه با ازبکستان به بندرعباس می‌رود.

ملی پوشان فوتسال ازبکستان در سفر به بندرعباس دو بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتسال ایران و یک بازی دوستانه نیز با تیم منتخب هرمزگان برگزار خواهد کرد. شرکت در مسابقات فوتسال غرب آسیا که از 8 تا 16 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود از دیگر برنامه‌های تیم ملی فوتسال کشورمان است.

تیم ملی فوتسال ایران همچنین پیش از سفر به امارات برای شرکت در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در تورنمنت چهارجانبه این کشور شرکت خواهد کرد. شاگردان صانعی برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه فوتسال چین که با حضور تیم ملی فوتسال این کشور و دو تیم اروپایی برگزار می‌شود، 19 یا 20 اردیبهشت‌ماه به چین می‌روند.

مراحل آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان از 26 اردیبهشت ماه تا 10 خردادماه در تهران پیگیری می‌شود و پس از آن شاگردان صانعی برای شرکت در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به امارات خواهد رفت.

دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از 12 تا 19 خردادماه سال جاری به میزبانی امارات برگزار می‌شود.